MARELE RĂZBOI, LA PORȚILE CONSTANȚEI

14:33:54 / 20 Noiembrie 2018

Circ ieftin ...

... la portile Constantei ! In realitate , armata romana , prost condusa , prost inarmata , prost secondata de popalai cu grade de ofiteri , a incasat papara ... De la germani mai ales , dar si de la turci si bulgari , care au jefuit in voie , au violat si ucis , au distrus arhive si documente de mare importanta , au umilit subofiteri , ofiteri si chiar generali romani in public , laolalta cu distrugerea de steaguri ale unitatilor militare si ale insemnelor nationale romanesti . Ce facem noi acum ? Ducem in derizoriu trecutul ? Facem teatru ieftin ? Ce rusine !