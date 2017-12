Marele Will, celebrat la Colegiul de Arte

Sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” găzduieşte, mâine, de la ora 12.00, un amplu spectacol aniversar, „Shakespeare’s Day”. Evenimentul dedicat celor 446 de ani care au trecut de la naşterea Marelui Will este inclus în cadrul proiectului cultural artistic „Primăvara Renascentistă”. Proiectul este realizat de Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”, specializarea Artele Spectacolului - Actorie şi Teatrul de Stat.

Pentru acest moment aniversar, elevii constănţeni au pregătit un program complex, cu muzică, teatru, proiecţii video, dar şi o paradă de costume medievale. Seria manifestărilor dedicate Marelui Will va debuta cu un cuvânt introductiv rostit de profesoara de limba şi literatura engleză Felicia Georgescu, coordonator al acestei activităţi, alături de profesoara de istorie Rodica Motocu.

Elevii clasei a VIII-a A, îndrumaţi de prof. Iliuţă Gheorghe - Adrian Banu Sorin Lungu, Ana-Maria Ionică, Diana Costache şi Theofanis Muşat - vor fi protagoniştii unui moment muzical de excepţie, prezentând celebrul „Canon” al lui Johann Pachelbel. Manifestările continuă cu „Preludiul şi fuga din Suita nr. 5” de Johann Sebastian Bach, în interpretarea lui Iani Cucliciu, (a VIII-a A), pregătit de Victor Albu. Atmosfera va fi întregită de prezentarea unei parade de costume din Epoca Medievală, care îi va avea ca „modele” pe elevii claselor a VI-a A şi D şi a IX-a A, coordonaţi de prof. Rodica Motocu.

„Romeo şi Julieta”, una dintre cele mai cunoscute piese semnate de William Shakeaspeare, care a impresionat generaţii întregi de cititori, nu putea să lipsească din acest spectacol omagial. Povestea de dragoste va fi redată, în limba engleză, de elevii clasei a VIII-a D, pregătiţi de prof. Felicia Georgescu. Din regia spectacolului face parte şi un intermezzo liric, „Cântecul trubadurului”, susţinut de Maria Păiş, din clasa a VI-a D. Spectacolul se va încheia cu un moment muzical, „Romeo and Juliet”, de Taylor Swift, susţinut de elevii clasei a VII-a A: Isabel Lazăr, Cătălina Sârbu, Emilia Botezatu, Ema Brăgaru şi Cosmin Dragomir. Costumele, accesoriile, decorurile şi proiecţiile video pentru acest spectacol au fost realizate de elevii claselor IX-XI, de la secţiile de design şi arhitectură, sub îndrumarea profesorului Constantin Grigoruţă.

La spectacol sunt aşteptaţi atât elevii şi profesorii colegiului constănţean, cât şi inspectorii Inspectoratului Şcolar Judeţean, cadre didactice de la Universitatea „Ovidius”, profesori şi elevi de la alte unităţi de învăţământ.