Mărfarele, prădate ca-n Vestul Sălbatic

FENOMEN GREU DE OPRIT. Incidentul petrecut joi seara în cartierul constănţean Poarta 6, când trenul de marfă 73502, încărcat cu 170 de tone de zahăr industrial, care se deplasa din Portul Constanţa spre fabrica de zahăr din Roman, a fost atacat de hoţi, este un nou semnal de alarmă pentru autorităţi. Hoţii au frânat trenul, au deschis trapele unui vagon şi aproape 15 tone de zahăr s-au împrăştiat pe terasamentul căii ferate. La vederea mecanicului de locomotivă, care a coborât să vadă ce se întâmplă, hoţii au fugit. Angajaţii CFR se plâng că trenurile cu marfă sunt aproape zilnic ţinta hoţilor. „Porţiunea dintre Portul Constanţa şi Palas este cea mai periculoasă, din cauza hoţilor care fură orice. Dacă trenul este gol, fură componente de la vagoane, în special saboţii de frână şi pun în pericol siguranţa circulaţiei pe calea ferată”, a spus mecanicul de pe locomotiva mărfarului 73502, atacat joi de hoţi. Fenomenul tinde să ia amploare şi nu poate fi oprit chiar dacă poliţiştii de la Transporturi patrulează în zonă, însă numărul lor este prea mic comparativ cu armatele de hoţi.

FIRME PRIVATE. O soluţie pentru siguranţa transporturilor o reprezintă firmele de pază. „Proprietarii mărfurilor sunt nevoiţi să angajeze firme private pentru ca produsele să ajungă în siguranţă la destinaţie. În funcţie de natura mărfii, proprietarul ei solicită firmei de pază ca agenţii ei să fie înarmaţi sau nu, contravaloarea serviciului fiind în funcţie de riscul transportului” a declarat şeful Serviciului Regional al Poliţiei Transporturi Constanţa, cms. şef Cornel Tănase. Dacă cisternele cu produse petroliere sau vagoanele cu uree sunt păzite de agenţi înarmaţi cu puşti cu gloanţe de cauciuc, pentru transporturile de cereale sau alte produse agenţii angajaţi nu au asupra lor nici măcar un baston pentru a-i goni pe hoţi şi, dacă intervin, riscă să devină victimele acestora. Aşa s-a întâmplat şi cu mărfarul atacat joi seară de hoţi şi care era păzit de agenţii SC „M&B Optime Security” Bucureşti. Aceştia fuseseră trimişi pe traseu fără nicio o armă asupra lor. „Nu suntem înarmaţi, nu avem cu ce ne apăra de hoţii care atacă vagoanele”, a spus unul dintre agenţii firmei de pază amintite.

BUNI DE PLATĂ. Referitor la paguba cauzată de hoţii care deschid trapele vagoanelor şi lasă marfa să curgă pe terasamentul căii ferate, aceasta este suportată de firmele de pază angajate să însoţească transportul. „În momentul în care pleacă de la destinaţie şi iau în primire vagoanele pline cu produse, agenţii firmei sunt responsabili de tot ceea ce se întâmplă cu marfa pe traseu”, a declarat liderul Uniunii Teritoriale a Sindicatelor Feroviare, Gheorghe Spânu. El a adăugat că trenurile de marfă ar trebui păzite de jandarmi, care să aibă arme, nu neapărat letale, dar îndeajuns de periculoase încât să-i sperie pe hoţi şi să-i pună pe fugă. Sindicalistul a mai spus că, în general, astfel de furturi ar avea loc cu complicitatea unor ceferişti, care le-ar comunica hoţilor orele la care pleacă trenurile, ce marfă transportă şi pe ce rută merg. „Am intervenit la Jandarmerie, la Poliţie, cu memorii pentru a ne ajuta să stârpim acest fenomen de jaf pe calea ferată, însă nu am primit niciun răspuns”, a încheiat Spânu.

TĂIAT DE TREN. Pe lângă descoperirea hoţilor care au atacat joi trenul cu zahăr, poliţiştii de la Transporturi trebuie să elucideze şi împrejurările în care un bărbat a fost mutilat de acelaşi mărfar. Necunoscutul a fost găsit joi seară, în jurul orei 20,00, inconştient pe calea ferată, cu ambele picioare secţionate de la genunchi. Un echipaj SMURD a transportat rănitul la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Împrejurările în care s-a produs accidentul feroviar sunt neclare pentru că victima a fost găsită sub ultimul vagon al trenului de marfă înfrânat de hoţi pentru a fura zahăr din vagoane. În momentul în care garnitura s-a pus în mişcare, un ţipăt de durere a fost auzit de poliţiştii aflaţi în zonă pentru a cerceta împrejurările în care s-a produs atacul vagoanelor. Oamenii legii nu exclud posibilitatea ca victima să fie unul dintre hoţii din vagoane, care să se fi ascuns sub tren şi care aştepta plecarea trenului pentru a aduna zahărul împrăştiat pe calea ferată. „Nu am putut vorbi cu el deoarece a fost operat de urgenţă şi se află la Terapie Intensivă, sub sedative. Când îşi va reveni, vom încerca să aflăm ce căuta pe calea ferată”, a declarat şeful Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Constanţa, cms. şef Cornel Tănase. Bărbatul are în jur de 30-35 ani, constituţie astenică, părul tuns scurt, barbă şi mustaţă şi era îmbrăcat cu blue-jeans, un tricou alb cu dungi roşii iar în picioare avea pantofi sport albi.