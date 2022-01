Mărfuri contrafăcute, în valoare de 2 milioane lei, reţinute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanţa au descoperit şi reţinut diverse mărfuri nedeclarate şi susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare totală de aproximativ două milioane lei, în urma controlului efectuat asupra unui container sosit din China pentru o societate comercială cu sediul în comuna Dobroieşti, judeţul Ilfov.



Inspectorii vamali au reţinut 13.500 de bucăţi stickere, din care 4.400 de bucăţi nedeclarate, 1.900 bucăţi canapele din pluş fără umplutură, 5.056 seturi jucării susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru mărcile Masha and Bear, Cars, Miraculous, Avengers, Frozen, Sofia the First, Hello Kitty, Spiderman, Minnie Mouse, Princess, BEN10, Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Barbie, Tom and Jerry, Peppa Pig, My Little Ponny, Minecraft, Paw Patrol, Fortnite, precum şi 99 bucăţi şi 51 de seturi (din care 12 nedeclarate) diverse articole pentru casă susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru mărcile Hermes, Baccarat, Wedgwood, Dior.



Valoarea totală a mărfurilor susceptibile de contrafacere, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul produselor originale, s-ar fi ridicat la aproximativ două milioane de lei.