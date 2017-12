Margarină cu urme de unt

14:15:35 / 19 Februarie 2014

Nu mai cumparati produse prea sarate sau prea dulci

Sa se ia in considerare si faptul ca f multe produse au ajuns sa fie mai mult sare decat salam, parizer, icre, cascaval, branza,etc, iar altele sunt doar zahar amestecat cu faina si ii zice cozonac, etc. Zaharul e considerat nr. 1 in lume care duce la cancer, asa ca nu va mai mirati mamicilor ca copii vostrii au de mici probleme neurologice( neatentie la ce fac, lipsa concentrarii la lectii, nervozitate marita) ca o cutie de suc contine 8 linguri de zahar( au anuntat la radio).