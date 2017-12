Mari edificii ale lumii, cufundate în întuneric

Sâmbătă, 23 martie, mari edificii ale planetei, precum Taj Mahal, Turnul Eiffel şi Empire State Building, au stins lumina timp de o oră în cadrul operaţiunii Ora Pământului, eveniment anual care îi mobilizază pe oameni să lupte împotriva încălzirii globale. În România, Ora Pământului a fost sărbătorită în 43 de oraşe, Timişoara fiind capitala evenimentului şi găzduind mai multe manifestări. La ora locală 20.30, luminile din edificii şi monumente din peste 150 de ţări au fost stinse timp de o oră, pentru a marca astfel cea mai mare manifestare ecologistă din lume. Au fost cufundate în întuneric Portul din Sydney, Poarta Brandenburg, Turnul Eiffel, Parlamentul din Budapesta, Cascada Niagara, Turnul Burj Khalifa, Cetatea Dubrovnik din Croaţia, Stadionul Olimpic din Beijing, străvechea citadelă Erbil din Kazahstan, dar şi alte obiective turistice, precum pieţele al-Jundi şi Palestina din Gaza, Mica Sirenă din Copenhaga şi replica din Florenţa a celebrei statui David, realizată de Michelangelo.

Proiectul Ora Pământului a fost lansat de World Wide Fund for Nature (WWF) în 2007, în Australia. În acel an, expresia la ordinea zilei a fost stinge lumina pentru binele planetei, iar scopul acţiunii a vizat conversia către energiile regenerabile. Luminile din Opera din Sydney nu vor fi stinse în acest an, însă clădirea va fi înconjurată, sâmbătă, de un halou verde. De atunci, campania Ora Pământului a căpătat o dimensiune mondială şi a captat interesul a sute de milioane de persoane, afirmă cofondatorul şi directorul acestui program ecologist, Andy Ridley. În România, manifestarea s-a extins anul acesta la 43 de oraşe din ţară, faţă de 41 anul trecut, acestea fiind: Timişoara, Adjud, Aiud, Arad, Avrig, Bacău, Baia Mare, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buftea, Calafat, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Craiova, Deva, Focşani, Giurgiu, Horezu, Hunedoara, Iaşi, Miercurea-Ciuc, Piteşti, Ploieşti, Roman, Salonta, Sighişoara, Slatina, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Roşiorii de Vede, Satu Mare, Slobozia, Târgovişte, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Tulcea, Turda, Vaslui şi Vatra Dornei.