Maria Bello e lesbiană

Maria Bello, cunoscută pentru rolul din ”Coyote Ugly”, a anunţat că este lesbiană. Artista în vârstă de 46 de ani a făcut această declaraţie într-o scrisoare trimisă către ”The New York Times”. Ea a precizat că cel mai greu a fost să îi spună acest lucru fiului său în vârstă de 12 ani. ”A fost un moment pe care l-am plănuit luni de zile. Am tras aer în piept, ştiind că anunţul meu şi răspunsul său vor avea un impact puternic asupra vieţilor noastre pe un termen foarte lung”, a mărturisit ea. Maria Bello a adăugat că partenera sa de viaţă este cea mai bună prietenă a sa, cu care are o relaţie de aproximativ un an de zile.