Maria Dinulescu, cea mai bună actriţă la LA Indie Film Festival 2014

Maria Dinulescu a fost desemnată cea mai bună actriţă la LA Indie Film Festival 2014 pentru rolul din scurtmetrajul "Stepping Out", regizat de Nataliya Padilla, informează Institutul Cultural Român (ICR) din New York. Filmul "Stepping Out" a câştigat două premii importante la LA Indie Film Festival. Astfel, pelicula a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă, românca Maria Dinulescu, dar şi premiul pentru cel mai bun regizor de film, Nataliya Padilla. Producătorii au anunţat că vor merge cu acest film şi la festivalul Short Film Corner de la Cannes. "Mă bucur că toate eforturile făcute în ultimii doi ani încep să dea rezultate! Acum termin filmările pentru un nou scurtmetraj şi mă pregătesc să încep un altul! Sunt paşi mici, dar merg în direcţia pe care mi-am dorit-o!" a declarat Maria Dinulescu.

Actriţa a jucat în lungmetrajul de debut al unui alt cunoscut cineast român - "Pescuit sportiv", de Adrian Sitaru, prezentat în Statele Unite ale Americii la Festivalul de la Palm Springs, în ianuarie, şi inclus şi în programul Festivalului Internaţional de Film de la Miami din perioada 6 - 15 martie. De asemenea, Maria Dinulescu a mai apărut în peliculele "The Ridicule", "Plongeur", "În derivă", "Casanova, identitate feminină", "Cinemaguerilla", "Copilăria lui Icar/ L'enfance d'Icare", "Concertul/ Le concert" şi "California Dreamin' (nesfârşit)".