Maria Grapini cere Times New Roman să şteargă o glumă la adresa ei

Eu am venit pentru un concert de orgă aici», le-a spus Grapini poliţiştilor belgieni. «Eu am auzit că aici se ţine o orgie şi am considerat că va fi un concert special, care nu trebuie ratat. Adică un concert nu doar cu o singură orgă, ci cu mai multe. Mai multe orgi, deci o orgie. Sunt extrem de dezamăgită că poliţia a anulat orgia”, scrie TNR.