Maria Şarapova, eliminată în turul secund la Miami Open

Jucătoarea rusă Maria Şarapova, nr. 2 mondial, a fost eliminată în turul al doilea la Miami Open de compatrioata sa Daria Gavrilova, locul 97 WTA, beneficiara unui wild-card, care s-a impus cu scorul de 7-6 (4), 6-3, într-o oră şi 49 de minute. „Sunt... Dumnezeule! Sunt atât de fericită! Nu am cuvinte”, a spus Daria Gavrilova imediat după victorie. „Sinceră să fiu, am crezut mereu. Probabil de aceea am învins”, a adăugat ea. Miamiopen.com notează că, după ce a învins-o pe Şarapova, Gavrilova s-a aşezat pe scaunul de lângă teren şi a plâns de fericire. „Bineînţeles, este o supriză. Este turul doi. Aşteptările erau ca eu să câştig. Dar acesta este unul din motivele pentru care jucăm meciurile. Tot trebuie să intri pe teren şi să te impui acolo, indiferent dacă eşti sau nu favorită. Astăzi eu nu am câştigat”, a declarat Maria Şarapova.

În noaptea de vineri spre sâmbătă s-a disputat la Miami și meciul dintre numărul 1 mondial, americanca Serena Williams, şi Monica Niculescu, locul 70 WTA.