Maria Șarapova: Serena este cea mai bună

Jucătoarea de tenis Maria Șarapova a declarat, astăzi, după ce a fost învinsă de Serena Williams, în finala de la Australian Open, că sportiva americană este cea mai bună la această oră și a remarcat forța și precizia serviciilor actualului număr unu mondial. ''Îmi place mult competiția, îmi place să am adversare cele mai bune jucătoare, iar Serena este acum cea mai bună la această oră'', a precizat rusoaica Maria Șarapova, a doua favorită a competiției. În continuare, ea a spus: ''A servit cu adevărat foarte bine astăzi. Foarte puține jucătoare din lume ajung să servească atât de puternic și de precis, să găsească toate unghiurile bune. Și eu vreau să servesc cu 200 km/h, dar asta nu este posibil cu umărul meu. A trecut mult timp de când nu am câștigat în fața ei, este adevărat. Dar, eu sunt bucuroasă acum pentru ce am realizat la acest turneu. Să ajungi în finala unui turneu de Mare Șlem înseamnă să muncești mult, nu este așa de simplu. Este un început de an bun pentru mine''. Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, a câștigat turneul Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, sâmbătă, la Melbourne, după ce a învins-o cu 6-3, 7-6 (5) în finală pe rusoaica Maria Șarapova, a doua favorită.