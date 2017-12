Mariah Carey a renunţat la un rol

Cântăreaţa americană Mariah Carey a renunţat la rolul din noul proiect cinematografic al regizorului Tyler Perry, alimentând astfel, încă o dată, zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată. Mariah Carey, a cărei prestaţie din filmul “Precious: Based on the novel Push by Sapphire” a fost elogiată de critica de specialitate, ar fi trebuit să joace în adaptarea cinematografică a piesei de teatru “For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf”, scrisă de Ntozake Shange în 1975. Filmările vor debuta luna viitoare, dar, marţi, Mariah Carey a anunţat, brusc, că se retrage din acest proiect. “Nu pot să vorbesc despre viaţa ei personală în acest moment”, a declarat Cindi Berger, agentul de presă al divei americane, refuzând să ofere vreun indiciu despre motivele care au stat la baza acestei retrageri.

Mariah Carey, în vârstă de 41 de ani, şi-a celebrat recent cea de-a doua aniversare a căsătoriei sale cu Nick Cannon. Cei doi şi-au celebrat prima căsătorie în Bahamas, în 2008, în cadrul unei ceremonii surpriză. Referindu-se la zvonurile apărute recent în presa americană cu privire la sarcina soţiei sale, Nick Cannon, în vârstă de 29 de ani, a recunoscut că cei doi îşi doresc copii. “Vom avea copii, iar atunci când îi vom avea, vă vom anunţa. Pentru moment, însă, încercăm să ne bucurăm de viaţa noastră de tineri căsătoriţi”, a afirmat acesta.