Cântăreaţa americană Mariah Carey revine pe scenă în această săptămână, într-un prim concert de la naşterea celor doi gemeni ai săi în urmă cu un an. Diva va susţine un concert cu intrare liberă, dar cu asistenţă redusă, joi, la Gotham Hall din New York, în cadrul unei serii de concerte ce poartă denumirea Plot Your Escape şi propune amatorilor de muzică patru concerte în patru oraşe. La concertul din New York va mai cânta şi rapper-ul Sean „Diddy” Combs, în timp ce trupa Maroon 5 şi Sara Bareilles vor cânta într-un concert simultan la Chicago, în statul Illinois, iar Mary J. Blige şi Gavin DeGraw vor urca pe scenă la New Orleans, în Louisiana. Organizatorii au anunţat şi un concert la Los Angeles unde vor apărea pe scenă Nicki Minaj şi Cee Lo Green. La dispoziţia publicului au fost puse doar 50 de bilete pentru fiecare din aceste spectacole. Ultima apariţie live a lui Mariah Carey a avut loc la sfârşitul anului 2010. Cântăreaţa americană a născut în aprilie 2011 doi gemeni, un băiat şi o fată, Moroccan şi Monroe. Diva a mai avut şi alte probleme legate de sănătatea soţului său Nick Cannon care a suferit mai multe crize de rinichi.