Mariah Carey scrie o carte pentru copii

Cântăreaţa Mariah Carey va scrie împreună cu soţul ei, Nick Cannon, o carte pentru copii dedicată Crăciunului, care se va intitula ”Roc and Roe's Twelve Days of Christmas”, personajele principale fiind chiar copiii gemeni ai cuplului, Moroccan (Roc) şi Monroe (Roe). ”Suntem atât de încântaţi să colaborăm cu echipa editurii Scholastic Press Picture Books pentru cartea noastră ilustrată, despre aventurile lui Roc şi Roe, şi abia aşteptăm să vină sărbătorile”, a declarat cuplul. Editorii au afirmat că proiectul se adresează copiilor cu vârsta de peste trei ani şi că volumul va fi ilustrat de celebrul artist al publicaţiei ”The New York Times” A.G. Ford. ”Cartea este perfectă pentru a fi citită împreună cu copiii, o rescriere adorabilă a unei poveşti clasice, presărată cu umor şi mărinimie”, a spus Ken Geist, vicepreşedinte şi director editorial al grupului Scholastic Press Picture Books. Mariah Carey s-a căsătorit cu cântăreţul R&B Nick Cannon, gazda emisiunii „America's Got Talent“, în 2008 şi au împreună doi copii, gemenii Moroccan şi Monroe, care s-au născut în august 2011.

Mariah Carey, câştigătoare a cinci premii Grammy, a cunoscut succesul în anii '90, prin lansarea unui album care îi poartă numele. Potrivit revistei ”Billboard”, Mariah a fost cea mai de succes cântăreaţă în Statele Unite în anii '90, iar albumele ei s-au vândut în peste 200 de milioane de exemplare. Popularitatea sa a intrat în declin începând cu anii 2000, când a rupt legătura cu casa de discuri Columbia Records. Artista, considerată una dintre cele mai bune voci ale tuturor timpurilor, a revenit pe scena muzicii pop în 2005, cu albumul ”The Emancipation of Mimi”, care a avut un imens succes. Albumul ei ”E=MC2”, lansat în aprilie 2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane de copii doar în Statele Unite şi i-a oferit artistei americane şansa de a avea cel de-al 18-lea single No.1 în Billboard Hot 100, datorită piesei ”Touch My Body”. Cu această piesă, Mariah Carey l-a egalat pe Elvis Presley şi a urcat pe a doua poziţie în clasamentul artiştilor cu cele mai multe piese devenite Nr.1 în Billboard Hot 100, în ultimele decenii. Prima poziţie a acestui clasament este ocupată de trupa The Beatles, care a avut 20 de piese devenite Nr.1.