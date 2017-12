Mariah Carey şi Nick Cannon, mariaj la distanţă

Cântăreaţa americană Mariah Carey s-a remarcat, cu ceva timp în urmă, cu o declaraţie ciudată despre cât de greu i-a fost să facă parte din jurul emisiunii „American Idol”, comparând timpul petrecut acolo cu şederea în compania Satanei. E clar că vedeta trece printr-o pasă proastă şi, aparent, zvonurile că mariajul cu Nick Cannon trece prin momente dificile ar fi de vină. În realitate, cei doi abia dacă apucă să se mai vadă. Au trecut nu mai puţin de 107 zile de când nu au mai fost fotografiaţi împreună în public. Mariah Carey a recunoscut, într-un interviu acordat unui post de radio, că relaţia sa s-a cam răcit.

Potrivit cântăreţei, 2008, primul lor an de căsnicie a fost cel mai uşor, deşi înţelepciunea populară susţine contrariul. În 2009 Nick Cannon a început să prezinte emisiunea „America’s Got Talent“, aşa că a lucrat în mod constant şi cei doi au început să se obişnuiască cu o relaţie la distanţă. Emisiunea „America’s Got Talent“ este filmată la Los Angeles, în timp ce lui Mariah Carey nici prin cap nu-i trece să se mute în Oraşul Îngerilor, deşi cuplul are acolo o somptuoasă reşedinţă, pe care a dat 125 de milioane de dolari. Cântăreaţa preferă extravaganta ei casă din New York, unde dispune de propriul studio de înregistrare pe lângă alte numeroase obiecte de decor de lux pe placul ei.

Diferenţele dintre cei doi soţi se văd şi în felul în care comunică. „În lumea lui, în lumea comediei, are impresia că deţine o licenţă pentru a spune tot ce îi trece prin cap. Dar, dacă merge prea departe, nu o să-l atenţionez să se oprească. Nu pot să-i spun că are voie să vorbească despre anumite lucruri şi nu despre altele. Când o relaţie ca a noastră este în ochii publicului, prefer tăcerea. Nu trebuie să vorbim mereu despre relaţia noastră”, declara cântăreaţa, ridicând vălul deasupra mariajului său. În ultimii ani, Mariah Carey şi Nick Cannon s-au remarcat reînnoindu-şi jurămintele maritale la fiecare aniversare a căsniciei lor, fiind încă împreună în ciuda tuturor diferenţelor dintre ei.