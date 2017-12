Mariajele aranjate, pe ordinea de zi în politica pakistaneză

Cel mai înalt comitet religios al Pakistanului a cerut Guvernului de la Islamabad să anuleze interdicţia asupra mariajelor copiilor, considerată neconformă Islamului, provocând o viguroasă reacţie din partea asociaţiilor de apărare a drepturilor omului. Comitetul ideologiei islamice, care are rolul de a consilia Parlamentul asupra compatibilităţii legislaţiei cu legea islamică, a estimat, de asemenea, că un bărbat nu are nevoie să ceară permisiunea primei sale soţii pentru a se căsători cu altă femeie. După o reuniune a comitetului, unul dintre membrii săi, Tahir Ashrafi, a declarat că legea care interzice mariajul copiilor, stabilind vârsta minimă a soţilor la 16 ani pentru femei şi 18 pentru bărbaţi, nu este conformă învăţăturilor Islamului. „Sharia (legea islamică - n.r.) nu fixează vârsta-limită specifică. Ea spune că un individ se poate căsători când el sau ea a ajuns la pubertate, or pubertatea nu poate fi definită printr-o vârstă. Oamenii pot să se căsătorească cu un copil dacă el sau ea a atins pubertatea”, afirmă acesta. Comitetul consideră nelegitimă legea care stipulează că un soţ trebuie să obţină autorizaţia primei sale soţii pentru a se putea căsători cu încă o femeie. „Islamul autorizează un bărbat să aibă patru soţii, fără să-i impună să ceară consimţământul primei”, a subliniat acesta.

Responsabili ai asociaţiilor de apărare a drepturilor omului au lansat imediat un apel Parlamentului să ignore cele două recomandări ale comitetului, denunţând violări ale drepturilor femeilor. Zohra Yusuf, preşedinta Comisiei pakistaneze independente de apărare a drepturilor omului, le-a socotit a fi „contrare spiritului religiei”, întrebându-se pentru ce legea care interzice mariajul copiilor, adoptată în urmă cu mai multe decenii, a fost pusă în cauză în prezent. Zohra Yusuf a acuzat comitetul că vrea „să deschidă un nou front împotriva femeilor” şi să întărească „asedierea statului, orchestrată de rebeli”, referindu-se la rebeliunea islamistă a miliţiilor Taliban, care a ucis mai multe mii de persoane în ţară în ultimii zece ani, alimentând un context al intoleranţei religioase crescânde.

Recomandările Comitetului ideologiei islamice au fost criticate de mai multe ori, de pildă în noiembrie anul trecut, când acesta a contestat un test ADN practicat într-un caz de viol, estimând că victima trebuia mai degrabă, aşa cum stipulează legea islamică, să probeze crima citând patru martori direcţi. Parlamentul nu a urmat acest aviz. Dacă Republica Pakistan are propria sa Constituţie, numeroase legi ale sale se conformează marilor principii ale jurisprudenţei musulmane.