Marian Diaconescu se desparte de FC Farul

Ajunsă într-o situaţie fără precedent, ocupând ultimul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa se va despărţi în această săptămână de Marian Diaconescu, unul dintre finanţatorii clubului şi cel care a condus gruparea de pe litoral în acest sezon. Oficialul constănţean a anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că se retrage definitiv din fotbal şi că va rămâne un simplu suporter al Farului.

„Suntem într-un moment delicat şi mi s-a părut normal ca eu, din postura de conducător, să plec. Am condus clubul în aceste luni, nu s-a luat nicio decizie fără mine, iar echipa a ajuns pe ultimul loc. Am vorbit cu Giani Nedelcu şi ne vom despărţi în condiţii amiabile, dar eu vom voi rămâne de partea lui, pentru că s-a zbătut şi a investit la club. Probabil că lipsa mea de experienţă şi-a spus cuvântul, dar cred că în cei doi ani şi jumătate în care am fost la club am făcut şi lucruri bune. Principalul meu obiectiv a fost să rămânem în viaţă, iar situaţia actuală a clubului este mult mai bună în acest moment. Există o mică restanţă la insolvenţă, dar este pus la punct programul pentru pregătire din iarnă, cantonamente de pregătire la munte şi în Antalya, iar jucătorii vor avea o singură lună de întîrziere la salarii. Este ordine şi în actele de la club şi nu mai sunt decât două mici litigii cu jucătorii. Decizia mi-a fost influenţată şi de suporteri, care au fost alături de echipă în momentele grele, iar acum au cerut să plece cineva din conducerea clubului. Nu mai rezist! După eşecul de sâmbătă m-am închis în casă şi nu am mai ieşit până luni”, a explicat Diaconescu, care nu are pretenţii financiare de la club: „Nu voi mai fi legat în nici un fel de Farul. Voi rămâne în continuare farist şi voi veni în continuare la meciuri, pentru că nu are de ce să-mi fie ruşine de ceea ce am făcut în aceşti doi ani şi jumătate. Am spus de la început şi am şi semnat o hârtie prin care am renunţat la orice pretenţie în privinţa banilor aduşi la club”. În privinţa celui care-i va lua locul, Diaconescu a spus doar că va fi un om de fotbal: „Înainte de a pleca am vorbit cu Marcel Lică şi cu Cristi Munteanu şi le-am comunicat decizia mea. Din câte ştiu, în locul meu va veni un om de fotbal”. Din câte se pare, azi îşi vor anunţa plecarea alte două persoane din fruntea clubului, preşedintele Marcel Lică şi vicepreşedintele Cristian Munteanu, dar şi antrenorul secund Ion Barbu.

ARTIMON RĂMÎNE. În schimb, antrenorul principal Alin Artimon va rămâne în continuare pe banca tehnică, deşi sâmbătă a anunţat că este exclus să mai antreneze pe FC Farul. „Voi continua proiectul început la FC Farul şi îmi respect contractul”, a spus tehnicianul în vârstă de 41 de ani, care a purtat, ieri, mai multe discuţii cu patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu.