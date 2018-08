Marian Drăgulescu, în stradă după excluderea din lotul pentru Europene

Multiplul campion mondial la gimnastică Marian Drăgulescu a protestat joi, 19 iulie, în faţa Ministerului Tineretului şi Sportului, fiind nemulţumit că nu a fost inclus în lotul pentru Campionatele Europene. Gimnastul a adus toate trofeele şi medaliile câştigate de-a lungul carierei şi le-a întins pe un steag tricolor, precizează Mediafax. Conform sursei citate, Drăgulescu a fost exclus din echipa României pentru Campionatul European de gimnastică de la Glasgow ce are loc în perioada 9-12 august. Antrenorul Marius Urzică a susţinut că sportivul nu are avizul medical al Institutului Național de Medicină Sportivă după o intervenţie chirurgicală suferită la inimă.

„INTERVENŢIA A FOST O REUŞITĂ”

Multiplul campion mondial a precizat însă că se simte foarte bine, cardiologii şi-au dat acordul pentru a intra în competiţii, iar dacă este nevoie poate concura pe propria semnătură. „Am avut o intervenţie chirurgicală în urmă cu o lună şi săptămână. Am rezolvat acele extrasistole pe care le aveam prin acea intervenţie. A urmat un protocol, am făcut toate testele. Nu a mai ieşit nimic! Intervenţia a fost o reuşită. După acest protocol, am primit şi o scrisoare din partea celor care m-au operat că pot să-mi văd mai departe de activitate. Am fost la INMS unde am continuat circuitul medical şi la fel nu au mai găsit niciun fel de probleme. Am primit avizul de a începe antrenamentele, având în vedere că nu au mai apărut probleme. Dar nu şi pentru competiţii. Există o normă europeană unde scrie că recomandările unei pauze după astfel de intervenţii sunt între 6 săptămâni şi 3 luni de zile. Dacă nu apar astfel de extrasistole, pot participa la competiţii. Ideea este în felul umător: cei care m-au operat m-au asigurat şi mi-au dat scrisoare medicală că pot concura fără niciun fel de risc. Eu tot ce îmi doresc, măcar să existe o deschidere din acest punct de vedere la o discuţie între cei care mi-au făcut această intervenţie, INMS, Federaţie, COSR, cei care ar putea găsi o soluţie vizavi de acest Campionat European”, a detaliat Marian Drăgulescu.