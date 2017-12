Marian Iordache, în cursa pentru Primăria Medgidia

PROIECTE AMBIŢIOASE Uniunea Social Liberală (USL) a dat, vineri, startul lansărilor de candidaţi în judeţ. Prima oprire a caravanei USL a fost la Medgidia, unde primarul în funcţie, Marian Iordache, alături de preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, primarul Constanţei Radu Mazăre, prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, primari din alte localităţi şi parlamentari, şi-a lansat candidatura pentru un nou mandat, pe o scenă amenajată în faţa Casei de Cultură. În faţa a numeroşi susţinători, Marian Iordache a prezentat şi echipa de candidaţi la funcţiile de consilieri. În discursul său, Iordache a declarat că multe din lucrurile pe care le-a promis le-a şi realizat, „chiar dacă am fost dominaţi de o guvernare pedelistă, care şi-a bătut joc de oameni şi care a tăiat salarii, pensii, ajutoare de şomaj şi locuri de muncă, ajutoare sociale”. „Din cauza aceasta, multe din lucrurile care erau necesare în Medgidia nu s-au putut realiza. Probabil că populaţia este dezamăgită, la fel ca şi mine, care îmi doream să fac mai multe pentru acest oraş, pentru că sunt om de cuvânt. Vin în faţa locuitorilor din Medgidia cu o nouă echipă, care promite să realizeze multe, mai ales în condiţiile în care va fi un Guvern USL, Consiliu Judeţean USL, Primărie şi Consiliu Local USL”, a spus Iordache. El a adăugat că noua echipă va realiza peste 2.000 de locuri de muncă în zona industrială din Medgidia sud, în apropiere de Valea Dacilor, investiţii de 50 de milioane de euro din fonduri private şi europene, reabilitarea drumurilor, a spaţiilor verzi, a podului rutier, a reţelelor de apă şi canalizare. De asemenea, Marian Iordache a promis locuitorilor mai multe acţiuni şi programe sociale, identice cu cele pe care le aplică primarul Constanţei, Radu Mazăre.

O ROMÂNIE NORMALĂ Edilul Medgidiei a fost susţinut şi de Nicuşor Constantinescu, candidatul USL la un nou mandat ca preşedinte al CJC, care a spus că „este o cinste şi o onoare să fie prezent la lansarea candidatului USL la Primăria Medgidia, mai ales că este unul dintre cei mai gospodari primari din judeţ”. „Din cei 150 de kilometri de drum reabilitaţi în judeţ de către CJC, 70 de kilometri au tangenţă cu municipiul Medgidia. Asta înseamnă fapte, nu vorbe, şi vom continua ceea ce am început, pentru că Medgidia este al doilea muncipiu din judeţ şi nu putem vorbi în 2012 de un oraş fără străzi asfaltate, fără apă şi canalizare. În acest sens, pot anunţa locuitorii Medgidiei că în municipiu va începe un amplu proiect de modernizare şi extindere a reţelei de apă şi canalizare, precum şi construirea unei staţii de epurare. Din acest motiv, în Medgidia nu a fost refăcută întreaga tramă stradală, pentru că urmează să fie schimbate conducte şi după aceea să se asfalteze”, a spus prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD. Constantinescu le-a mai spus locuitorilor din Medgidia că avem în faţă vremuri grele, pentru că aceşti patru ani de guvernare portocalie au reprezentat un dezastru pentru toţi românii. „Odată cu căderea guvernării PDL, a ieşit soarele pentru români şi sperăm ca împreună cu Guvernul Ponta să dăm drepturile sociale înapoi oamenilor şi să avem un trai mai bun”, a mai adăugat preşedintele CJC.

PROIECTE SOCIALE Lansarea candidaturii lui Marian Iordache a fost încheiată cu discursul primarului Constanţei, Radu Mazăre, care a spus că Medgidia şi România vor fi a celor tineri. „Pentru tineri trebuie să muncim, pentru ei trebuie să construim şi, la un moment dat, pentru ţară trebuie să ne retragem şi s-o conducă tinerii. Medgidia are un primar care a făcut multe lucruri, dar trebuie să facă şi mai multe. Mai are de făcut case pentru tineri. Mai are de făcut case pentru oamenii amărâţi care nu au unde să doarmă. Primarul Marian Iordache trebuie să-i ajute şi pe oamenii nevoiaşi cu alimente şi gratuităţi. De aceea, Marian Iordache poate veni oricând la Constanţa să-l ajut cu orice proiect social. Eu am învăţat, după primul mandat, că nu este suficient să faci doar asfalt şi să repari şcolile, ci trebuie să îi şi ajuţi pe oameni”, a mai afirmat Mazăre.