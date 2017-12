Marian Munteanu, retras de PNL din cursa pentru Primăria Bucureștiului?

Liberalii s-au întrunit, marți seara, în jurul orelor 19:30, într-o ședință în urma căreia, cel mai probabil, Marian Munteanu va fi retras din cursa pentru Primaria Capitalei, au declarat pentru ziare.com surse din interiorul partidului.

Candidatul PNL pentru Sectoru 6, Răzvan Mironescu, a explicat, înainte de a intra la ședința PNL, că are rezerve față de prestația lui Munteanu în campania din stradă, dar a susținut că nu știe alte detalii legate de candidatul PNL la Primăria Capitalei.

"Nu am nicio informație mai mult decât știți dvs, acum am venit, la ora 20:00, așa cum am fost convocat. S-a mutat ședința din Aviatorilor aici, la Modrogan și aștept să aflu și eu noutățile orei. Eu mi-am exprimat niște rezerve legate de capacitatea domnului Munteanu în acest moment să facă față unor întrebări care sigur nu vor fi comode la campania pe stradă. Toți avem niște programe de guvernare locală, pe sectoare, care toate au o componentă importantă legată de Primăria Capitalei."

Potrivit surselor citate de Antena 3, există mai multe variante pentru a-l înlocui pe Marian Munteanu.

ATANASIU: NU I-A CERUT NIMENI RETRAGEREA LUI MARIAN MUNTEANU

Prim-vicepreşedintele PNL Teodor Atanasiu, coordonatorul campaniei, a declarat, marţi seara, înaintea şedinţei cu candidaţii PNL pe Bucureşti, că nu i-a cerut nimeni lui Marian Munteanu retragerea din cursa electorală.

"Mă duc la o şedinţă în Modrogan. Nu i-a cerut nimeni retragerea", a spus Atanasiu, întrebat de ziarişti dacă se ia în calcul retragerea lui Marian Munteanu.

Atanasiu este cel care l-a propus pe Marian Munteanu drept candidat al PNL la Primăria Capitalei.

UPDATE:

QUINTUS, DESPRE RENUNŢAREA LA CANDIDATURA LUI MUNTEANU: PROBABIL NU VA FI NICIO RETRAGERE

Preşedintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Quintus, a declarat, marţi seara, că "probabil" candidatura lui Marian Munteanu nu va fi retrasă şi că a discutat cu acesta, "pe îndelete" în legătură cu unele afirmaţii legate de fostul premier I.G. Duca.

"Probabil nu va fi nicio retragere. Nu avem motive", a declarat Mircea Ionescu Quintus, întrebat dacă PNL va retrage candidatura lui Marian Munteanu pentru Primăria Capitalei.

Preşedintele de onoare al PNL a mai spus că marţi seara s-a ajuns la un acord şi că vor fi prezentate concluziile miercuri, la ora 18.00, într-o conferinţă de presă.

