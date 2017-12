Marian Pană a făcut curăţenie în lotul Farului

Prima partidă de verificare disputată miercuri seară de FC Farul Constanţa de la debutul pregătirilor pentru noul sezon al Ligii a II-a la fotbal, 4-3 cu nou promovata în Liga a III-a Eolica Baia, nu i-a adus prea multe motive de bucurie antrenorului principal al Farului, Marian Pană. Tehnicianul echipei constănţene s-a declarat dezamăgit de prestaţia jucătorilor veniţi în probe, anunţând că va miza tot pe cei care au evoluat în tricoul alb-albastru în sezonul trecut. „A fost un antrenament bun, la care ne-a ajutat şi adversarul, pentru că a jucat foarte bine. Avem o lista lungă de jucători, care va deveni însă foarte scurtă. După acest joc, am tras concluziile necesare, pentru că încheiem o perioadă de vizualizare şi urmărire a unor jucători. Din păcate, nu m-a convins nimeni dintre cei veniţi în probe şi tot jucătorii pe care i-am găsit aici sunt sunt în măsură să rămână la echipă. În perioada următoare, încercăm să aducem cel puţin şase jucători, care să întregească lotul şi să alcătuim împreună cu ei o echipă competitivă. Sunt greu de adus în acest moment, pentru că au depuse memorii la federaţie, dar comisiile întârzie să le dea o decizie clară. Este imposibil să vină să se antreneze cu noi dacă nu au o hârtie care să le permită acest lucru şi nu vrem să riscăm vreo amendă. Îi ţinem sub observaţie, păstrăm în permanenţă legătura cu ei şi sperăm să vină în zilele următoare. Dacă nu vor sosi până sâmbătă nu este nicio problemă pentru că avem destul timp şi putem regla totul în cantonamentul montan. Am urmărit mulţi jucători sub 21 de ani, i-am adus la Constanţa, dar nu cred că va rămâne vreunul. Suntem deficitari pe toate posturile, dar trebuie să avem răbdare pentru că am credinţa că lucrurile vor merge într-o direcţie bună. Mi-am propus să formez o echipă care să primească greu gol şi să piardă puţine meciuri. Oricum, cu actualul lot, Farul nu poate emite pretenţii la promovare”, a explicat Marian Pană la finalul întâlnirii cu echipa tulceană. Ieri dimineaţă, tehnicianul Farului şi-a pus în practică promisiunile şi a renunţat la majoritatea jucătorilor veniţi în probe, cu trei excepţii, Radu Oprea (mijlocaş defensiv, 28 de ani, Eolica Baia), Marian Nicolau (fundaş central, 25 de ani, ACU Arad) şi Gheorghe Badea (atacant, 27 de ani, Chindia Tîrgovişte). „Sunt trei jucători cu experienţă, care ne pot ajuta. În plus, vom lua şi cinci jucători sub 21 de ani în cantonamentul de la Predeal”, a explicat tehnicianul constănţean. La meciul cu Eolica, dar şi la antrenamentul de ieri a participat şi fundaşul central brazilian Alves Da Silva, un jucător în vârstă de 21 de ani adus în probe de la Girom Albota (judeţul Argeş), din Liga a III-a. La finalul partidei de miercuri seară, Marian Pană a dezvăluit că nu a parafat încă angajamentul cu gruparea de pe litoral, deşi au trecut aproape două săptămâni de la sosirea sa la Constanţa. „Nu am semnat contractul, dar nu este nicio problemă”, s-a mărginit să declare tehnicianul constănţean. Surprinzător, formaţia de pe litoral s-a despărţit ieir de portarul Dan Zdrîncă, cele două părţi ajungând la o înţelegere privind rezilierea amiabilă a contractului, întrucât goalkeeperul constănţean a primit o ofertă mai bună.