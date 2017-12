Marian Pană, instalat oficial la FC Farul

La cinci zile de la reluarea pregătirilor pentru viitorul sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa şi-a prezentat staff-ul tehnic, cu care va ataca promovarea, dar şi prima achiziţie importantă a verii, fostul portar al Stelei, Cornel Cernea. Decis să readucă Farul în prima ligă, antrenorul Marian Pană, care va fi ajutat de secundul Ion Barbu şi de antrenorul cu portarii, Valentin Covaciu, a declarat: „Încă nu am semnat, dar este o simplă formalitate. Contractul va fi pe un sezon cu obiectiv clar, promovarea în prima ligă. Este un obiectiv îndrăzneţ, dar Farul nu-şi poate permite altceva. Săptămâna viitoare sperăm să aducem şase sau şapte jucători consacraţi, cu care să facem un lot competitiv şi să ne luptăm la promovare. Avem o listă clară cu fotbaliştii doriţi. Cătălin Vlaicu a venit deja şi am speranţa că vom reuşi să-i transferăm şi pe ceilalţi. Mi-am propus să luăm câte un jucător pentru fiecare post, mai ales că după trialul de sâmbătă voi renunţa la mai mulţi componenţi ai actualului lot. În plus, Barbu va fi mai mult secund, urmând să apelez la el doar dacă va fi nevoie. Poate să intre la ultimul meci, când vom sărbători promovarea, ca să-l aplaude lumea. Mi-aş dori să aducem jucători care să fie ai noştri, nu sub formă de împrumut, dar dacă ne pot ajuta să ne îndeplinim obiectivul îi vom lua şi aşa. Va fi un duel greu pentru promovate, dar, dacă lucrurile vor continua pe acelaşi drum sunt foarte optimist şi sper să readucem publicul la stadion”.

Conducerea grupării de pe litoral a promis că va monitoriza atent şi evoluţia jucătorilor din propria pepinieră. „Juniorii care nu vor fi opriţi în lot, se vor întoarce la Centrul de Copii şi Juniori, sub comanda lui Ion Constantinescu. Singurul care a încheiat junioratul, Conţu, a semnat un contract pe trei ani cu FC Farul, urmând să fie împrumutat la altă echipă, pentru a juca mai multe meciuri”, a explicat preşedintele Marcel Lică.

A SEMNAT CERNEA. La 35 de ani, portarul Cernea speră să trăiască a doua tinereţe la Constanţa. „Pentru mine nu este un pas înapoi, pentru că nu am venit la o echipă mică, ci la un club de tradiţie. Când veneam ca adversari la Constanţa ne tremurau chiloţii. Am venit să muncesc şi prefer o performanţă precum promovarea decât să merg la o formaţie din prima ligă şi să retrogradez. Am semnat pe un an, dar contractul se poate prelungi în funcţie de rezultatele obţinute. Nu ştiu nicio echipă din serie, dar, dacă vom avea linişte, vom merge în Liga 1”, a spus Cernea. „Dacă mai este nevoie de mine, voi intra pe teren. Sper ca meciul de retragere să-l joc anul viitor, în Liga 1. Sunt încrezător, pentru că am pus umărul la precedenta promovare şi am rămas să mai bifez una”, a adăugat Ion Barbu. Revenit după un an şi jumătate la Farul, Valentin Covaciu va avea sub comandă doi portari cu experienţă, Cernea şi Zdrîncă. „Situaţia de la Farul este schimbată în bine faţă de cea din urmă cu un an şi jumătate. Au fost probleme, dar s-a trecut peste ele. Avem doi portari cu experienţă, mai suntem în discuţii cu încă unul. Cine se va pregăti, va fi serios şi va fi în formă, acela va apăra”, a explicat Covaciu. Sâmbătă, de la ora 10.30, pe stadionul central este programat un meci şcoală, la care vor participa toţi jucătorii din lot. Altfel, în urma Comitetului Executiv al FRF, s-a decis ca FC Farul să-şi păstreze locul în liga secundă, chiar dacă nu a obţinut licenţa.