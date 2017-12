Marian Pană, mulţumit pe jumătate

Cu o singură victorie în debutul startului actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a scos un punct extrem de important în fieful celor de la FC Botoşani, 4-4, la capătul unui meci dramatic. Conduşi mereu pe tabela de marcaj, elevii lui Marian Pană au avut puterea să revină de fiecare dată, însă tehnicianul constănţean s-a declarat nemulţumit de prestaţia apărării grupării de pe litoral în partida de duminică. „A fost un meci disputat. FC Botoşani pot să spun că a fost echipa care a jucat mai bine, a combinat mai bine, lucru normal ţinând cont că juca pe teren propriu, pe un teren foarte bun. Noi am încercat să jucăm, dar, din păcate, am făcut greşeli foarte mari în apărare şi, dacă analizaţi golurile pe care le-am primit, sunt incredibile. Nici nu poţi să te gândeşti să iei astfel de goluri şi mă refer, în primul rând, la golul al treilea. A fost o minge foarte înaltă, care a căzut în capul lui Ion Barbu, apoi în careu. Important este că am reuşit să ne revenim şi am făcut 4-4. În condiţiile în care primeşti patru goluri acasă, poţi spune că ai avut noroc că nu ai pierdut. Eu aşa judec fotbalul şi spun că noi am pierdut două puncte. Dacă Ciobanu prindea voleul şi făcea 4-3, se termina meciul”, a spus Marian Pană. Antrenorul Farului speră ca elevii săi să nu repete greşelile din defensivă în partida cu Victoria Brăneşti, programată sâmbătă, în etapa a 6-a, mai ales că revine şi fundaşul stânga Valentin Sandu, care şi-a ispăşit etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene.