Marian Pană, suspendat două etape

FC Farul Constanţa a obţinut sâmbătă primul succes în deplasare, 2-0 cu Gloria Buzău, fără să-l aibă pe banca tehnică pe antrenorul Marian Pană. Tehnicianul constănţean, eliminat în timpul meciul cu Delta Tulcea, din etapa a 11-a a Ligii a II-a, pentru că a pătruns în suprafaţa de joc, a fost sancţionat surprizător de drastic de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal. Astfel, Marian Pană a primit două etape de suspendare, prima fiind ispăşită la Buzău. Mai mult, antrenorul cu portarii, Valentin Covaciu, a fost şi el suspendat pentru proteste, urmând să stea în tribună timp de o lună.

„Aceasta este decizia şi trebuie să o respect. La Buzău am stat în tribună, în spatele băncii tehnice, şi am comunicat cu secundul Ion Barbu. Probabil că voi proceda la fel şi la meciul cu FC Snagov”, a explicat Pană. „Este prima oară când îndeplinesc acest rol, de antrenor pe bancă. Am strigat tot meciul la băieţi şi sunt răguşit, dar a fost o senzaţie plăcută. Nu întâmplător am ales să devin antrenor după ce-mi închei cariera de fotbalist. Nu ştiu dacă voi fi pe bancă şi cu FC Snagov. Antrenorul va decide. Cine ştie, poate voi fi pe teren!”, a spus Barbu. Secundul Farului este convins că gruparea de pe litoral are forţa de a acumula punctaj maxim în cele trei etape rămase din turul actualului sezon al Ligii a II-a. „Primul hop este vineri, de la ora 17.00, când primim vizita celor de la FC Snagov, o echipă foarte bună. Sperăm să fim mai în vână decât ei, să bifăm al treilea meci consecutiv fără gol primim şi să luăm cele trei puncte. Sunt convins că putem să câştigăm cele trei jocuri rămase din acest tur de campionat şi să avem o iarnă plină de speranţă”, a adăugat Barbu.