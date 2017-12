Marian Sărăcilă a fost audiat de poliţişti

Fostul viceprimar din Tuzla, Marian Sărăcilă, s-a prezentat, vineri dimineaţă, la sediul Poliţiei Mangalia pentru a fi audiat în cazul motocicliştilor bătuţi. După mai bine de o oră, Sărăcilă a părăsit sediul de poliţie fără a da însă declaraţii. El nu a putut fi contactat telefonic. Incidentul la care fostul viceprimar este acuzat că a luat parte a avut loc duminica trecută, în Tuzla, pe marginea Drumului Naţional 39 (Constanţa - Mangalia). Totul a pornit de la o şicanare în trafic. „Mergeam pe Drumul Naţional 39, dinspre Tuzla către 23 August. La un moment dat, am întors capul şi am văzut o maşină de teren, de culoare neagră (Kia, cu numărul de înmatriculare B 91 SDF - n.r.), care mergea la mai puţin de un metru în spatele meu, aproape să mă dărâme. Mai avea puţin şi mă lovea. Apoi a trecut în faţa noastră şi a început să ne taie calea, intrând şi pe contrasens. La un moment dat, s-a băgat peste un amic de-al meu, ca să-l dărâme. Pentru că nu mai avea ce să facă, prietenul meu a părăsit carosabilul şi a căzut. Atunci am oprit toţi şi l-am întrebat pe individul de la volanul maşinii de teren dacă are de gând să ne omoare. El a blocat portierele şi a dat un telefon. Era foarte beat, abia se mai putea ţine pe picioare... După ceva timp, a ajuns aici un Audi din care au coborât patru inşi, înarmaţi cu bâte şi răngi lungi din metal, care au tăbărât pe noi să ne omoare”, a povestit unul dintre motocicliştii agresaţi.

OPERAT Poliţiştii spun că printre protagoniştii incidentului s-au numărat Marian Sărăcilă, de 55 de ani, fostul viceprimar al comunei Tuzla, dar şi fiul acestuia, Doru Sărăcilă, de 25 de ani. Unul dintre motocicliştii bătuţi susţine că dacă nu avea casca pe cap acum ar fi fost mort. „M-au lovit cu nişte răngi mari. De două ori în cap, iar apoi peste mâini şi picioare. Am avut noroc că purtam casca. De atunci mă tot gândesc ce s-ar fi putut întâmplat dacă nu o aveam“, a declarat motociclistul. În urma loviturilor primite, bărbatul a fost operat la mâna stângă, medicii fiind nevoiţi şi îi introducă o tijă pentru a putea închide fractura.