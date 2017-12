Marian Vasiliev, cel mai votat senator PP-DD

După oficializarea rezultatului alegerilor parlamentare, reprezentanţii PP-DD Constanţa au făcut bilanţul campaniei electorale şi s-au arătat mulţumiţi că au obţinut, chiar dacă prin redistribuire, trei mandate de parlamentar. Au avut şi motive de laudă. Sunt pe locul doi în judeţul Constanţa ca număr de voturi, iar Marian Vasiliev e primul pe ţară dintre senatorii PP-DD. El a obţinut cel mai mare număr de voturi dintre pepededişti. Mai mult, ei au vorbit şi despre direcţia pe care o vor urma în Parlament. „Vom face echipă cu oricine care promovează idei ca ale noastre. Nu suntem remorca numănui“, a declarat Marian Vasiliev. Chiar dacă a fost dezamăgit că nu a obţinut un scor mai bun în alegeri, preşedintele PP-DD Constanţa, Gheorghe Slabu, a declarat că este încântat că un partid care a fost înfiinţat în urmă cu un an şi patru luni a obţinut un scor atât de bun. „Suntem deosebiţi de încântaţi de rezultate. Mai puţin de rezultatul meu. Din păcate am fost nevoit să mă implic în activitatea din judeţ şi am lăsat pe locul doi municipiul Constanţa“, a precizat Slabu. Potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare din 9 decembrie, PP-DD Constanţa a ocupat locul II la nivel naţional dintre organizaţiile judeţene. (I.H.)