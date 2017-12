Mariana Bitang: ”Nu mai suntem antrenorii lotului olimpic feminin”

Mariana Bitang a declarat, astăzi pentru Mediafax, că ea şi Octavian Bellu nu mai sunt antrenori coordonatori ai lotului olimpic feminin de gimnastică, astfel că nu vor însoţi delegaţia României la Campionatele Mondiale de la Nanning, în China, competiţie care va începe pe 3 octombrie. "După Campionatele Europene, după luna iunie, calitatea noastră de antrenori coordonatori a încetat. Este o decizie definitivă. Încercăm să mai ajutăm cum putem, am făcut cât am putut", a declarat Mariana Bitang. Potrivit Mediafax, până la această oră, antrenorul Octavian Bellu nu a putut fi contactat pentru o poziție oficială.Bitang şi Bellu vor continua însă implicarea în parteneriatul public-privat dintre OMV Petrom şi gimnastica feminină, conform contractului care a fost semnat în primăvara acestui an, suma donată de sponsor fiind de 2,5 milioane de euro pentru dezvoltare şi selecţie la nivelul copiilor, în intervalul 2014-2016. Printre prevederile acestui proiect se numără şi selecţionarea a circa 150 de copii din toată ţara, cu vârste între 5 şi 9 ani, care vor intra în pregătire în şase centre regionale: Bucureşti (cluburile Steaua şi Dinamo), Deva, Oneşti, Timişoara şi Constanţa.