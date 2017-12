Mariana Gâju, reconfirmată ca preşedinte al OFSD Constanţa

Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, a fost aleasă ieri seară, pentru a patra oară consecutiv, în fruntea Organizaţiei Judeţene a Femeilor Social-Democrate (OFSD). 584 de femei social-democrate au votat-o în unanimitate, în cadrul Conferinţei Judeţene a OFSD, pe Mariana Gâju, care se află de zece ani în fruntea organizaţiei. Cu această ocazie, ea a declarat că realegerea înseamnă o mare responsabilitate, în condiţiile în care ea trebuie să se lupte mai mult pentru drepturile femeilor. Realegerea Marianei Gâju în fruntea femeilor din judeţ a fost susţinută şi de preşedintele Organizaţiei Municipale a PSD, Decebal Făgădău, care a spus că apreciază implicarea femeilor în politică. „Aş alege o femeie preşedinte al României. Nu ştiu însă dacă suntem pregătiţi pentru aşa ceva încă. Cert este că femeile au un rol foarte important în politică”, a spus Făgădău. În altă ordine de idei, la Conferinţa Judeţeană a OFSD a participat, în calitate de invitat, şi preşedintele Organizaţiei Judeţene a Femeilor Liberale, Doina Carp. Ea a spus că, din păcate, numărul femeilor în politică este mult prea mic. „Este nevoie de modele. Însă, în România ultimelor decenii, modelele nu prea au fost generoase. Am avut acum 23 de ani o Elena Ceauşescu şi am ajuns acum la o altă Elenă (Udrea - n.r.), ambele nefiind de urmat. Din fericire, Constanţa are modele de femei politician de urmat”, a spus Doina Carp.