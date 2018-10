Marica și Dănciulescu, luați la întrebări de copiii de la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”

Proiectul național „Campionii României în școală, liceu și universitate”, organizat de Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, și-a derulat miercuri o nouă etapă, acțiunea având loc la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța. Invitați au fost foștii fotbaliști Ciprian Marica și Ionel Dănciulescu, ambii implicați acum în desfășurarea activității la FC Farul Constanța și SSC Farul Constanța, cei doi fiind impresionați de modul în care elevii au fost interesați de a afla lucruri despre importanța practicării sportului. Din partea DJST au participat directorul Mariana Solomon și inspectorii Mihai Orzan și Alexandru Negraru, iar profesorii de Educație Fizică și Sport ai școlii, și ei foști sportivi de performanță, Răzvan Parpală (volei) și Valentin Constantin (fotbal), au supravegheat pentru ca totul să decurgă exact ca la ora de sport.

„Mă bucur foarte mult că vă pot spune câteva cuvinte despre sport. În primul rând, sunteți la o vârstă la care trebuie să vă jucați. Sportul înseamnă mișcare, sănătate, vă învață multe lucruri, să aveți ambiție, să lucrați în echipă, lucruri importante. Am decis să vin la Constanța și să mă implic la Farul deoarece cred în constănțeni, dar și pentru faptul că vreau să redau bucuria copiilor de a face sport. Este o idee pentru a aduce și mai mulți copii lângă sport. Vă doresc mișcare cât mai multă și sunt convins că vă place fotbalul” - Ciprian Marica.

„Sunt bucuros pentru că mă aflu în mijlocul vostru. Dacă faceți sport sau orice fel de activitate la școală, trebuie să o faceți din pasiune” - Ionel Dănciulescu.

Marica și Dănciulescu au răspuns cu amabilitate întrebărilor venite din partea copiilor, astfel că am aflat și lucruri noi. „Eram copleșit de emoții, aveam o energie debordantă. Am fost la înot, prima dată, apoi la tenis, iar pe la 9-10 ani am ajuns la fotbal. Orice sport îți place, eeet binevenit. Vei descoperi că are niște secrete fantastice. Mă bucuram că jucam la o echipă valoroasă”, a spus Marica. „M-am apucat de sport cam pe la 6-7 ani. Noi am prins jocurile din spetele blocului. Să faceți sport și să vă bucurați de joacă”, a punctat Dănciulescu.

În final, Ciprian Marica și Ionel Dănciulescu au oferit autografe și mingi de fotbal, după care a urmat o prelungită sesiune foto, copiii dorind să se fotografieze cu foștii internaționali.