„Marii artişti sunt umili în faţa muzicii” (II)

La cei 26 de ani ai săi, Sebastian Tegzeşiu este un violonist care promite. Fiu de muzicieni - mama, Carmen Tegzeşiu, este violoncelistă, iar tatăl, Mircea Tegzeşiu, consultant artistic la fostul Teatru de Operă şi Balet „Oleg Danovski” - Sebastian Tegzeşiu face performanţă de la şase ani, trăind cu intensitate maximă emoţiile pe care i le oferă muzica.

Reporter (Rep.): Este muzica clasică suficient de bine înţeleasă în societatea contemporană?

Sebastian Tegzeşiu (S. T.): Dacă am şti cu adevărat să descoperim muzica clasică, am reuşi să ne punem problemele deoparte. Muzica clasică este cea care creează o imagine şi o stare pe care nicio altă muzică din lumea aceasta nu o poate oferi. Noi nu am ajuns, încă, la nivelul de a înţelege. Şi eu sunt convins că mai am încă multe de învăţat.

Rep.: Este nevoie de o stare specială pentru a cânta?

S. T.: Am momente în care, poate, nu sunt cel mai fericit om şi trebuie să cânt, dar am momente în care aproape că îmi dau lacrimile, nu pentru că sunt un om foarte sensibil, ci pentru că în momentul în care creezi muzică, ajungi să trăieşti stări. Trebuie să fii şi bucuros şi supărat, trebuie să mă sperii, pentru că muzica are mai multe caractere şi, poate, cel mai mare compozitor care a făcut tipul de caracter este Mozart. În operele lui sunt mai multe caractere de oameni şi trebuie să te transpui în starea aceea. Cea mai complexă parte din muzică este, clar, opera, pentru că include tot: orchestră, solişti, cor, decoruri, mişcare teatrală. Este tot, dar depinde şi la ce nivel o facem. Mozart este compozitorul cu un dramatism fantastic. Nu credeam să pot să ajung în viaţa aceasta să înţeleg un geniu.

Rep.: Împrumută ceva limbajul muzical - complex, riguros şi poetic, în acelaşi timp - din complexitatea matematicii?

S. T.: Muzica are un limbaj aparte. Limbajul muzical poate fi comparat un pic cu matematica, pentru că nu oricine poate să pună alături nişte note şi să creeze muzică. Armonia are un cifraj.

Rep.: Dacă aţi face un exerciţiu de imaginaţie, în ce secol v-ar fi plăcut să vă naşteţi, pentru a trăi plenitudinea muzicii?

S. T.: Cred că muzica a atins apogeul maxim, vorbim de solişti şi de înţelegere profundă, în secolul al XX-lea. Avem mari artişti precum Richter la pian, Menuhin la vioară, Rostropovich la violoncel, care au trăit în secolul al XX-lea. Orice muzician are în casă CD-uri cu ei. Erau de o modestie fantastică. Ar fi un lucru bun pentru fiecare om dacă ar vedea „L’art du violon”, un DVD în care sunt prezentate începuturile viorii. Pentru a fi un om mare, trebuie să fii şi un pic modest. Marii artişti nu au nevoie să fie infatuaţi, ei sunt umili în faţa muzicii, pentru că muzica va dăinui şi peste o mie de ani.

Rep.: Ascultaţi şi alte genuri de muzică?

S. T.: Ascult, în general, orice tip de muzică, dar nu manele. Îmi place, de exemplu, muzica rock.