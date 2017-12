Marijuana îi ajută pe cardiaci?

O nouă descoperire arată că marijuana ar aduce beneficii pentru persoanele cu insuficiență cardiacă. Și totuși, cercetătorii spun că, în prezent nu recomandă ca pacienții cu insuficiență cardiacă să folosească marijuana, informează Live Science, scrie Agerpres. Oameni de știință americani au descoperit că, dintre pacienții cu insuficiență cardiacă (mușchiul inimii nu poate pompa suficient sânge pentru a satisface cererile normale ale organismului) a fost mai puțin probabil ca cei care au folosit marijuana să facă o complicație numită fibrilație atrială, sau "A-fib", un tip de bătăi neregulate ale inimii care pot agrava simptomele. De asemenea, a fost mai puțin probabil ca pacienții cu insuficiență cardiacă care au folosit marijuana să moară în spital, spre deosebire de cei care nu au folosit drogul, a constatat studiul.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că în prezent nu recomandă ca pacienții cu insuficiență cardiacă să folosească marijuana. Această constatare a fost neașteptată, întrucât până acum oamenii de știință au emis ipoteza că utilizarea de marijuana ar fi legată de o creștere a complicațiilor în starea de sănătate pentru pacienții cu insuficiență cardiacă. ''Am fost foarte surprins de faptul că am constatat de fapt o asociere redusă'', a spus autorul studiului, dr. Oluwole Adegbala, rezident la Spitalul Englewood și la Medical Center din New Jersey. Adegbala a prezentat aceste rezultate la o reuniune a American Heart Association ce a avut loc în perioada 11 - 15 noiembrie în Anaheim, California. Dar cercetătorii spun ca este mult prea devreme pentru a recomanda marijuana pentru pacienții cu insuficiență cardiacă. Deoarece studiul este primul care găsește o legătură între utilizarea marijuanei și o probabilitate redusă de A-fib în rândul pacienților cu insuficiență cardiacă, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma rezultatele, a atras atenția Adegbala. A-fib poate fi atât o cauză, cât și o consecință a insuficienței cardiace, iar cele două stări apar adesea împreună, conform unei recenzii din 2015. Pacienții cu insuficiență cardiacă și A-fib au un prognostic pesimist și un risc crescut de deces timpuriu spre deosebire de cei care au doar una dintre cele două afecțiuni. Câteva studii mici (inclusiv studii de caz individuale) au găsit o legătură între utilizarea de marijuana și dezvoltarea de A-fib. Adegbala și colegii săi au decis să exploreze mai mult această legătură, examinând o bază de date vastă de pacienți internați în spitale din Statele Unite. Ei au analizat informații despre mai mult de 6 milioane de pacienți cu insuficiență cardiacă în perioada 2007-2014. Dintre aceștia, aproximativ 1.200 consumau marijuana și erau dependenți de drog, iar aproximativ 23.000 folosiseră marijuana, dar nu erau dependenți de ea. Ei au descoperit ca utilizatorii nedependenți de marijuana prezentau probabilități cu 18% mai mici (31% în cazul utilizatorilor dependenți) de a dezvolta A-fib, comparativ cu pacienții care nu au folosit marijuana. În plus, în cazul utilizatorilor nedependenți de marijuana exista o probabilitate cu 46% mai mică (58% pentru utilizatorii dependenți) de a muri în spital, comparativ cu cei care nu au folosit marijuana.

Constatările s-au menținut chiar și după ce autorii studiului au luat în considerare factorii care ar putea afecta rezultatele, cum ar fi vârsta oamenilor, statutul socio-economic și utilizarea altor droguri. Este posibil ca studiile anterioare să stabilească o legătură între utilizarea marijuanei și un risc crescut de A-fib deoarece aceste studii nu au putut lua în considerare utilizarea de către subiecți a altor substanțe, cum ar fi alcoolul, care ar putea crește riscul de A-fib, a explicat Adegbala. Nu este clar cum ar putea reduce marijuana riscul de A-fib și mortalitate în rândul pacienților cu insuficiență cardiacă, a spus specialistul. Studiile efectuate pe animale sugerează că activarea receptorilor canabinoizi (care se găsesc în întregul corp și sunt activați de compușii din marijuana) poate reduce tensiunea arterială ridicată și ateroscleroza, care sunt amândouă factori de risc pentru A-fib. În plus, după cum s-a descoperit în cadrul unor studii, canabidiolul, un compus din marijuana, poate reduce inflamația în organism, care este, de asemenea, un factor de risc pentru A-fib, a detaliat el. Totuși, sunt necesare mai multe cercetări pentru a explora modul în care marijuana poate reduce riscul de A-fib la pacienții cu insuficiență cardiacă și mai exact ce componente ale marijuanei sunt responsabile pentru acest efect, a spus Adegbala. Marijuana este substanța psihoactivă cel mai frecvent utilizată în lume, aflată sub control internațional.