Marile confederaţii sindicale ameninţă cu proteste de stradă şi în 2007

Primul an în care România se va bucura de statutul unei ţări cu drepturi depline în Uniunea Europeană ar putea începe nu tocamai sub cele mai bune auspicii, reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS) ameninţînd cu declanşarea acţiunilor de protest chiar de luna viitoare. Sindicaliştii sînt nemulţumiţi că după aproape un an de promisiuni privind rezolvarea problemelor salariaţilor, Executivul a dat dovadă de lipsă de respect mai ales în perioada negocierilor. Liderii BNS susţin că în plin proces de intregrare europeană autorităţile ar trebui să se concentreze asupra unor măsuri care să conducă la creşterea nivelului de trai, crearea de locuri de muncă mai bine plătite sau la combaterea muncii la negru. Printre priorităţile BNS pentru anul viitor se numără reducerea fiscalităţii pentru salariaţii cu venituri mici şi medii, dar şi a contribuţiilor la securitatea socială. De asemenea, sindicaliştii solicită stabilirea unui nivel al salariului minim care să ţină cont de politicile europene şi care să fie fundamentat pe indicatori reali, precum coşul minim de consum sau raportul dintre salariul minim şi cel mediu. Pe de alt parte, sindicaliştii sînt nemulţumiţi de valoarea salariului minim pe economie la nivelul de 390 lei în condiţiile în care ţinta stabilită prin Carta Socială Europeană este ca veniturile muncitorilor să ajungă la 60% din salariul mediu pe economie. De asemenea, existenţa a două salarii minime pe economie, unul de 390 de lei, stabilit de Guvern, şi altul de 440 de lei, negociat de partenerii sociali, ridică noi semne de întrebare asupra situaţiei economice dezastruoase cu care se confruntă România. Reprezentanţii BNS sînt nemulţumiţi şi de modul în care Guvernul a alcătuit bugetul pentru 2007. La acţiunile de protest stabilite pentru 15 ianuarie s-au raliat şi sindicaliştii Cartel “Alfa”, aceştia fiind nemulţumiţi de strategia adoptată de Guvern pentru creşterea nivelului de trai din România, dar şi majorarea nejustificată a preţurilor la utilităţi.