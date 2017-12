Marile eşecuri muzicale ale anului 2011

MAI PUŢIN IMPRESIONANT Albumele lansate de Jessie J, Chris Brown şi Nickelback se află pe lista neoficială a marilor dezamăgiri muzicale din 2011, alcătuită de presa britanică, în urma comentariilor făcute de criticii de specialitate. Albumul ”Who You Are”, lansat de Jessie J, este criticat pentru ”ordinea aleatorie a pieselor, care scade calitatea materialului discografic, în ciuda vocii fantastice a artistei”. Cu toate astea, albumul a câştigat premiul Critic\'s Choice Brit, la începutul anului şi a urcat până pe locul doi în topurile britanice.

Ascensiunea în topul vânzărilor nu i-a impresionat pe critici nici în cazul albumului ”F.A.M.E.” al americanului Chris Brown. Discul a debutat pe locul întâi în clasamentul Billboard, însă recenziile au fost distrugătoare. ”Interpretul fermecător al piesei ”With You” a dispărut complet de pe acest album, iar locul lui a fost luat de un idiot plin de sine”, a titrat publicaţia ”The New York Times”. Nici trupa canadiană Nickelback nu s-a bucurat de laude după lansarea albumului de anul acesta. Dimpotrivă, criticii nu s-au ferit să afirme că, odată cu acest disc, trupa şi-a continuat seria de albume proaste ce a inclus şi albumul din 2010. ”Albumul din 2011 s-a dovedit a fi puţin peste ultimul disc al formaţiei, însă este îndeajuns să te facă să îi atârni pe creatorii lui de grinda unui hambar”, au comentat criticii.

MARILE SUCCESE La polul opus este albumul ”Teenage Dream” al lui Katy Perry, care a devenit al treilea material discografic din istoria de 53 de ani a topului Billboard care a generat şase piese care s-au clasat pe primele cinci locuri. Katy Perry a fost deja desemnată de revista Billboard drept Artistul Anului. Cinci dintre piesele de pe album au ajuns pe primul loc: ”California Gurls”, duetul cu Snoop Dogg, ”Firework”, ”E.T.”, duetul cu Kanye West şi ”Last Friday Night (T.G.I.F.)”. Dacă un nou extras pe single de pe albumul lui Katy Perry ajunge din nou pe prima poziţie, ”Teenage Dream” va surclasa albumul ”Bad” al lui Michael Jackson, care a generat şase piese pe primul loc în topul Billboard. În 68 de săptămâni de la lansare, ”Teenage Dream” s-a vândut în 1,9 milioane de exemplare, potrivit Nielsen SoundScan.

Un alt album de succes este ”21” al lui Adele. Albumul cântăreţei britanice s-a vândut într-un număr record de peste cinci milioane de exemplare, astfel de vânzări nemaifiind realizate de un material discografic într-un singur an din 2004, când discul lui Usher, ”Confessions”, s-a vândut în 7,9 milioane de copii. Vânzările de muzică din acest an sunt estimate în creştere cu peste 3% faţă de cele din 2010. O asemenea creştere nu a mai fost înregistrată tot din 2004. Rezultatele sunt explicate prin lansările mai bine promovate şi politicile de preţ şi promoţii mai agresive ale comercianţilor. De exemplu, albumul cântăreţei Lady Gaga, ”Born This Way”, s-a vândut pe Amazon.com la 99 de cenţi, cu mai puţin de o zecime din preţul majorităţii discurilor, ajungând să fie cumpărat şi de cei care nu constituie publicul ţintă al excentricei artiste americane.

Dacă în 2010, vânzările de muzică în format digital au crescut cu numai 1% faţă de anul precedent, anul acesta se estimează că acestea au sporit cu 10%. Albumele se vând în continuare de două ori mai bine pe suport fizic, însă vânzările totale de muzică se împart aproape în mod egal între cele două formate. Albumul semnat de Adele s-a vândut pe suport fizic în peste 3,5 milioane de exemplare, mai mult decât orice disc din ultimii trei ani.