Marile lucrări de infrastructură, cadourile lui Berceanu pentru şefii săi din PD şi de la Preşedinţie

Aflat ieri în judeţul Mureş, ministrul PD al Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Radu Berceanu, s-a declarat nemulţumit de speculaţiile potrivit cărora Transilvania ar fi dezavantajată în domeniul transporturilor, pe criteriu etnic, speculaţii lansate de ministrul Laszlo Borbely: “Domnul Borbely, dacă mai susţine lucruri de genul acesta, o să fie însărcinat cu ascuţitul creioanelor în minister, pentru că ministru acolo sînt eu şi eu verific aceste lucruri şi eu am grijă ca banii să fie împărţiţi după necesităţile de reparare a drumurilor". În replică, ministrul Lucrărilor Publice, Laszlo Borbely, şi-a menţinut ideea că judeţele din Transilvania au primit mai puţine fonduri de la buget pentru lucrări de infrastructură decît alte judeţe şi a declarat că nu are timp să ascută creioane în birou. Berceanu a plusat, afirmînd că nu ar avea cum să nu aibă "grijă" de această regiune: "Eu cred că, pînă una-alta, mai toată şefimea este din Transilvania. Cel puţin la noi, la partid, toată şefimea e din Transilvania şi nici nu aş avea cum să nu am grijă de Transilvania!". Menţionăm că printre liderii PD reprezentînd judeţe din Transilvania în Parlament şi/sau Guvern se află preşedintele partidului, Emil Boc, Gheorghe Barbu, Ioan Oltean, Vasile Blaga. Iată cum Berceanu şi-a dat în petec şi a scos la iveală intensa sa activitate de ministru: aceea de a direcţiona fondurile statului pentru infrastructură către localităţile din care provin şefii săi de partid. Reamintim că Berceanu i-a făcut un cadou şi şefului statului, Traian Băsescu, că doar şi acesta a fost şeful său de partid. La scurt timp după ce a devenit ministru, la... îndemnul şefului statului, Berceanu a încredinţat construirea primului tronson din autostrada Bucureşti – Braşov, Bucureşti – Ploieşti, unui consorţiu de firme româneşti, din care face parte şi Euroconstruct, societatea patronilor de la Golden Blitz, restaurantul preferat al lui Băsescu. De altfel, dezvoltarea firmei Euroconstruct pare foarte strîns legată de evoluţia lui Băsescu, de la Primăria Generală a capitalei, la Preşedinţia României. Euroconstruct are un noroc chior la banii publici, obţinînd numeroase contracte, atît în capitală, cît şi în restul ţării, tocmai de la instituţii conduse de... democraţi. Şi pentru că veni vorba despre cadouri, Berceanu a mai găsit o chichiţă prin care să-şi mulţumească şefii democraţi, de care chiar el spune că are “grijă”. El a anunţat ieri o nouă strategie privind reabilitarea infrastructurii, prin care drumurile naţionale să fie date în întreţinere prin licitaţie, în urma unor contracte pe 10 ani, iar autostrăzile, pe o perioadă de 30 de ani. "Prin licitaţie internaţională se dă concesiunea unei porţiuni de autostradă de obicei unui concern de firme (parcă ar fi acelaşi scenariu de la licitaţia pentru încredinţarea construcţiei tronsonului de autostradă Bucureşti – Ploieşti – n.r.), care face proiectarea, care realizează drumul şi care-l exploatează, cu diverse variante. Iar statul plăteşte o anumită sumă lunară pentru perioada respectivă”, a explicat ministrul. El a adăugat că această variantă de construcţie a unor autostrăzi, prin parteneriat public-privat, este folosită în toată lumea la ora actuală. Credeţi că firma Euroconstruct va rata vreun contract cu bani de la bugetul statului?