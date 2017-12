Marile ziare încep să publice articole direct pe Facebook

Facebook a anunțat că, începând de astăzi, nouă mari ziare, printre care 'The New York Times' și 'The Guardian', vor publica conținuturi ale paginilor lor direct pe rețeaua socială, astfel încât utilizatorul nu va fi nevoit să iasă de pe această pagină pentru a avea acces la ele, relatează EFE. Facebook, compania fondată de Mark Zuckerberg, a lansat aplicația 'Instant Articles', un proiect de acces la articole din mass-media, nu prin link-uri ca până acum, ci postate direct pe această rețea de socializare. Vicepreședintele responsabil cu mass-media al Facebook, Justin Osofsky, a declarat pentru EFE că accesul la știri de pe telefonul mobil avea nevoie de o îmbunătățire. "Concret este nevoie de 8 secunde pentru a încărca un articol pe telefon", a explicat și responsabilul Instant Articles, Michael Reckhow. Acesta a asigurat că ritmul de încărcare a informațiilor publicate direct pe Facebook cu ajutorul Instant Articles va fi de zece ori mai mare. 'The New York Times', 'The Atlantic', NBC News, 'Buzzfeed', 'National Geographic' și cele europene 'The Guardian', BBC News, 'Spiegel' și 'Bild' sunt primele mass-media care vor folosi această aplicație. Cinci mari cotidiane încep să publice de astăzi câte cinci articole prin această aplicație. În următoarele săptămâni vor începe să utilizeze acest instrument și alte mass-media, a precizat Justin Osofsky. Facebook a colaborat cu editorii de informații pentru a optimiza formatul articolelor difuzate pe Facebook. Informațiile difuzate pe Facebook vor putea fi găsite și pe site-ul ziarelor în formatul tradițional.