Marilyn Manson, la spital! Vezi ce a păţit!

Cântărețul de muzică rock Marilyn Manson a fost spitalizat, sâmbătă, după ce a fost rănit de un element de decor ce a căzut pe scenă în timpul unui concert pe care îl susținea la New York, informează AFP. Într-o înregistrare video publicată de fani se poate observa momentul în care un obiect ce servea la crearea cadrului spectacolului, sub forma unor pistoale uriașe, cade pe Marilyn Manson în timpul show-ului pe care acesta îl susținea într-o sală de spectacole din New York. Cântărețul a fost transportat la spital, a declarat un agent al său, care nu a oferit mai multe detalii.

Marilyn Manson, în vârstă de 48 de ani, pe numele său real Brian Warner, își cultivă imaginea de rocker gotic și de ''superstar antihrist'', care l-a făcut celebru în anii '90, precizează sursa citată. Incidentul a avut loc cu câteva zile înainte de lansarea celui de-al zecelea album al artistului, "Heaven Upside Down".