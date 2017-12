Marin Barbu, primul antrenor demis

Etapa a doua a Ligii 1 la fotbal a adus și prima demitere a unui antrenor principal, Marin Barbu, de la Ceahlăul Piatra Neamț, plătind tribut startului dezastruos de sezon, cu eliminarea din Cupa Ligii și două înfrângeri în campionat. De asemenea, și Narcis Răducan, director general la FC Viitorul, a anunțat că se va despărți de gruparea patronată de Gică Hagi.

Rezultate - vineri: Ceahlăul Piatra Neamţ - ASA Tg. Mureş scor 1-4 (Cîrjan 24 / N'Doye 22, 45, Henrique 55, Hora 84), FC Viitorul - Rapid Bucureşti 1-2 (Mitrea 23-pen. / E. Dică 8-pen., Ciolacu 16); sâmbătă: Oţelul Galaţi - Concordia Chiajna 1-2 (Tudorie 54 / Purece 68, 85), Steaua Bucureşti - CS U. Craiova 3-1 (Adi Popa 3, Sânmărtean 34, Varela 90+3 / A. Ivan 90+4); duminică: Petrolul Ploieşti - FC Botoşani 4-1 (Mutu 2, Albin 13, Tamuz 16, 61 / Batin 38), Astra Giurgiu - FC Braşov 5-0 (Takayuki 33, V. Găman 69-pen., 71, G. Enache 86, Bukari 90+1). Meciul Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj s-a disputat aseară, după închiderea ediției.

Programul partidelor de azi - ora 18.30: Gaz Metan Mediaş - CSMS Iaşi (Look TV), ora 21.00: U. Cluj - Dinamo Bucureşti (Look Plus).