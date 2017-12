Marin Ionescu-Dobrogianu „se întoarce” în... haine noi, după 106 ani

O lucrare de referinţă pentru istoria spaţiului dintre Dunăre şi Mare, „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea. Geografie, matematică, fisică, politică şi economică”, semnată de Căpitanul M. D. Ionescu, va fi redată comunităţii ştiinţifice tomitane, după 106 ani de la prima apariţie. Ediţia anastatică a volumului, scris de Marin Ionescu-Dobrogianu, va fi lansată sâmbătă, de la ora 11.30, în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”. Despre personalitatea autorului şi despre importanţa ştiinţifică a acestui volum, publicat la Editura „TipoMoldova” ne dezvăluie, într-un amplu interviu, directorul Centrului de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării Negre - secolele XIX-XXI - ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea.

Reporter (Rep.): Care este importanţa acestui eveniment editorial de excepţie pentru comunitatea ştiinţifică de la malul mării?

Valentin Ciorbea (V. C.): Între ediţia anastatică şi prima ediţie, apărută în 1904, sub egida regelui Carol I, au trecut 106 ani. Ea a devenit, între timp, o raritate bibliografică, căutată de colecţionarii de carte, iar bibliotecile o ţin la fondurile de carte rară. Inclusiv Biblioteca Judeţeană Constanţa are un singur exemplar, după care s-a şi făcut fotografierea. Este o lucrare monumentală din toate punctele de vedere: 1010 pagini, cu o problematică foarte amplă, privind geografia, economia, statistica, problemele de apărare, viaţa şi evoluţia tuturor localităţilor din Dobrogea.

Rep. : De cât timp a fost nevoie pentru realizarea acestui amplu volum?

V. C.: Marin Ionescu-Dobrogianu a dedicat acestei cărţi 13 ani de cercetări, făcute, pe de o parte, pe o bibliografie care impresionează şi astăzi şi, pe de altă parte, prin studiul în teren, stând de vorbă cu oamenii şi cu personalităţile localităţilor. Este cu atât mai important de subliniat faptul că Marin Ionescu, care şi-a adăugat numele de Dobrogianu, tocmai pentru a arăta ataşamentul deosebit şi dragostea faţă de străvechea provincie dintre Dunăre şi Marea Neagră, a făcut liceul şi şcoala militară, fiind ofiţer în cadrul mai multor unităţi în Dobrogea. A comandat şi Regimentul 34 infanterie în bătălia de la Turtucaia.

Rep.: Cum este perceput de publicul larg Marin Ionescu-Dobrogianu?

V. C.: Deşi valoarea operei sale este incontestabilă şi foarte greu de depăşit din multe puncte de vedere, ca metodă şi amplitudine a cercetărilor, Marin Ionescu-Dobrogianu este cunoscut mai puţin de marele public, motiv pentru care am considerat necesar, în cadrul Centrului de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării Negre - secolele XIX-XXI, să readucem în cunoaştere şi preţuire cercetători de prestigiu, care au avut în preocupările lor spaţiul maritim românesc. (va urma)