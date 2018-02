„Marina militară română va fi dotată cu TREI SUBMARINE NOI!“

Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, a efectuat, vineri, 2 februarie, o vizită de lucru în Portul Militar Constanța, unde a vizitat nave militare şi s-a întâlnit cu echipajele acestora. Cu această ocazie, Mihai Fifor a susținut o conferință de presă la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, în cadrul căreia a vorbit de înzestrarea Forţelor Navale Române, în condițiile în care, în ultimii ani, au fost mult prea puţine investiţii în marina militară. În cadrul conferinței, ministru Apărării a vorbit și de dotarea Forțelor Navale cu TREI SUBMARINE, în condițiile în care singurul submarin pe care îl deține în prezent Armata Română, Delfinul, nu este într-o stare tocmai bună.

„Sunt foarte multe lucruri de făcut. Dacă, pe ansamblu, discutăm de modernizarea Armatei Române, ei bine, atunci când vine vorba de Forțele Navale, cred că avem foarte mult de recuperat. Dacă în anii trecuți putem spune că s-au realizat lucruri importante, mă gândesc la Forțele Aeriene, care au reușit să încheie anul trecut programul privind avioanele F-16, în momentul de față în dotare fiind 12 astfel de avioane; pentru Marină, în ultima perioadă, foarte mult nu s-a mai făcut. Am vrea ca Anul Centenar să fie dedicat Forțelor Navale pe programe de înzestrare, pe încadrare. Desigur, dacă anul trecut a fost unul de așezare de 2% din PIB pentru înzestrare și am demarat parte din programele majore, cum ar fi sistemul de rachete PATRIOT sau transportoarele blindate, anul acesta suntem pregătiți pe parte legislativă să demarăm programul privind cele patru corvete multifuncționale. Miercuri, 7 februarie, în ședința de Guvern, împingem proiectul pentru corvete ca să demarăm programul de dialog competitiv, astfel încât acest contract să poată fi semnat până la sfârșitul anului. Condiția esențială pentru ca acest dialog competitiv să fie câștigat este ca aceste corvete să fie produse într-un șantier naval din România. Din cei 2% alocați pentru apărare am dorit să întoarcem cât mai mult posibil în industria de apărare românească. Se intenționează modernizarea celor două fregate, astfel încât să fie aduse la zi. Am discutat cu dl. gr. Ciucă și dl. viceamiral Mîrșu și am înțeles că este esențial ca anul acesta să demarăm un alt program pentru Forțele Navale, adică bateriile de coastă. Am identificat resursele financiare și vom putea demara și acest program ca până la finele anului să intrăm în linie dreaptă.

Contextul la Marea Neagră este suficient de complicat după anexarea ilegală a Crimeii de către Federația Rusă și în ceea ce ne privește dorim ca România să joace un rol esențial în această regiune. Este un an cu summit NATO, suntem în plină pregătire pentru summit-ul din acest an. Suntem în faza în care stabilim parametrii tehnici pentru acest tip de submarin și vom merge în fața CSAT și a Parlamentului pentru un nou program de înzestrare. Situația la Marea Neagră nu este una foarte simplă… Este normal ca Armata României, aflată în plin proces de modernizare și de readaptare la solicitările NATO. (…) Programul poate să înceapă după 2020. De îndată ce vom avea o proiecție, o vom face publică, pentru că este informație pe care o ducem în CSAT.

Continuăm eforturile de a ne implica în ceea ce privește extinderea bazei de la Mihail Kogălniceanu și am avut mai multe discuții cu partenerii americani, iar noi ne-am asumat obligația de a sprijini această operațiune. Nu ascund faptul că am solicitat o prezență permanentă pe model polonez de militari americani la baza de la Kogălniceanu și în ideea aceasta a Poliției aeriene este firesc să contribuim

Este al doilea an cu alocare a 2% din PIB pentru Apărare, bani din care în prima jumătate a anului vom achita cel de-al doilea sistem de rachete PATRIOT și primul sistem de rachete HIMARS, pentru care proiectul de lege este pregătit și îl vom duce în Guvern pentru a fi aprobat și ulterior în Parlament. Continuăm discuțiile cu Bell Helicopters, cu care avem un dialog foarte bun în momentul de față, pentru a putea vedea dacă desfășurăm un program privind înzestrarea cu elicoptere de atac și multirol, cert este că Armata Română și Guvernul nu intenționează să facă shopping, intenționăm să întoarcem cât mai mult din acești bani în industria de apărare românească.

Nu putem să ne gândim la un șantier anume, este un dialog competitiv, așteptăm cât mai multe companii de profil să intre în această competiție și ne dorim ca până la finele anului să închidem această procedură și să putem atribui contractul de atribuire. (…) Din păcate, șantierul militar de la Mangalia nu este tocmai în starea în care ar putea să producă astfel de nave… (…) Sunt invitate să participe companii care pot dezvolta acest program într-un șantier naval din România. (…) Noi preferăm să discutăm de un program nou, major, de înzestrare, care să vină cu capabilități de luptă submarin dintre cele mai performante, cele mai noi. Este un program ambițios de înzestrare.

Ne preocupă în egală măsură, suntem conștienți de faptul că pentru a avea o armată competitivă și pentru a fi un partener de încredere, înseamnă să ai și înzestrare bună și încadrare bună și o viață bună a militarului român. Noi ne îndeplinim obiectivele asumate și cred că se vede. Avem un dialog permanent cu structurile asociative ale militarilor români și încercăm să găsim cele mai bune soluții în acest sens. Bugetul este acoperitor, drepturile se plătesc la timp, nu avem probleme deosebite. De ceva vreme se rulează problema testărilor psihologice pentru Armata Română. Termenele se respect, desigur, de când Armata Română a devenit prezentă în teatrele de operații a trebuit să dezvolte capacitățile care se referă la asigurarea unor misiuni cât se poate de complexe în modul cel mai bun. Asta înseamnă și o grijă deosebită pentru militar cât timp se află în teatrul de operații și după. Am fost la Kandahar și am stat de vorbă și cu psihologul care încadra unitatea. Nu este o viață ușoară a psihologului militar, să ne aducem aminte că pe 15 septembrie am pierdut un militar, alți doi au fost răniți, iar ceilalți care au scăpat cu bine a trebuit să meargă din nou în patrulare, poate chiar în aceeași seară și nu este ușor… Este o muncă susținută a pshilogului, care, din păcate, în facultate nu a studiat chestiuni care se referă la genul acesta de activități, așadar încercăm să facem programe postuniversitare de formare. Psihologii Armatei Române sunt pregătiți, în parteneriat cu armate pregătite, pentru că au participat o perioadă mai îndelungată în teatre de operații. Noi am solicitat sprijinul armatei canadiene, săptămâna aceasta m-am văzut cu ambasadorul Canadei și cu atașatul militar. Ministrul apărării canadian mi-a promis tot sprijinul în ceea ce privește psihologia operațională pentru armată. Vom avea un nou centru, încadrat cu psihologi care se pregătesc în domeniul acesta. Nu este un secret pentru nimeni, sindromul de stress posttraumatic există, cu care se confruntă toate armatele din lume care participă în teatre de operații. Suntem în faza în care pregătim concepția, este aproape finalizată, avem o delegație de psihologi români care pleacă în Canada pentru a discuta cu omologii din armata canadiană și până la finele lunii februarie am putea prezenta acest concept și să demarăm proiectul cu adevărat. Pe de altă parte, propunem Guvernului încadrarea mai multor categorii de militari. Au fost plecări destul de numeroase… vrem să încadrăm 50 de posturi de psihologi și 400 de posturi pentru medici“, a declarat Mihai Fifor.

PROGRAM DE ÎNZESTRARE A FORȚELOR NAVALE

La rândul său, vieceamiralul Alexandru Mîrşu, a declarat că securitatea și stabilitatea sunt coordonate esențiale în zona Mării Negre și nu pot fi posibile decât prin implicarea activă a statelor riverane. „Noi, până în 2014, am fost parte activă la inițiativele regionale care s-au desfășurat în această zonă, aș enumera Black Sea 4, Black Sea Harmony… care nu mai sunt în vigoare, pentru că anexarea Crimeii în 2014 a adăugat un conflict înghețat în zona Ucrainei de est, în afara celor existente, în Nagorno-Karabah, Georgia ș.a.m.d., fapt care ne-a condus la ridicarea nivelului de avertizare timpurie și de menținere a forțelor într-o stare ridicată de pregătire. Activitățile pe care le-am desfășurat din 2014 și până azi s-au bazat exact pe aceste informații privind situația de securitate din Marea Neagră. Nu este lipsit de interes faptul că militarizarea puternică și într-un ritm accelerat al Crimeii și aș adăuga că acum sunt șase submarine în Marea Neagră, de clasa Kilo 2, producție nouă a Federației Ruse, patru fregate de tip Grigorovich, urmând să mai vină încă două, conform programului declarat de flota rusă a Mării Negre, iar, de perspectivă, încă șase corvete din clasa Buyan și șase corvete din clasa Uragan, toate dotate cu rachete care pot fi folosite atât împotriva navelor de suprafață, cât și împotriva țintelor din adâncimea uscatului, după cum a fost demonstrat în războiul din Siria…

Rolul Forțelor Navale în acest moment este de a menține și a asigura libertatea de navigație în zona economică de interes, în domeniul maritim și fluvial, bineînțeles în cooperare cu celelalte categorii ale Forțelor Armate și în context Aliat. (…) Forțele Navale sunt organizate pe grupuri de luptă, care sunt constituite în forțe gata de acțiune în 24 de ore, sunt forțe de acțiune în termen de până la 5 zile, forțe în termen de 30 de zile până la 45 și forțele gata de acțiune în termen de 60 de zile, care implică și procedura de mobilizare prin completare cu rezerviști. (…) La acest moment, avem ca forțe principale trei fregate pe care dorim să le modernizăm, astfel încât pe proiecția 2026 să avem trei fregate principale. Din punct de vedere al corvetelor, din cele patru, prin derularea programului major de achiziție vom avea patru corvete moderne și două corvete modernizate. Din punct de vedere al navelor fluviale, vom avea trei monitoare, care în acest moment sunt în parcurs de remotorizare, astfel încât vom face extinderea duratei de deplasare pentru următorii 10-15 ani. DIN PUNCT DE VEDERE AL SUBMARINULUI, PROIECȚIA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ESTE COMPLETAREA SUBMARINULUI ACTUAL CU UN ALT PROGRAM DE TREI SUBMARINE, CLASĂ MEDIE, NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACȚIUNILOR ÎN MAREA NEAGRĂ. Din punct de vedere al navelor purtătoare de rachete, în urma modernizării vom rămâne în serviciu cu alt tip de armament reactiv și cu alți senzori. Din punct de vedere al instalațiilor mobile de rachete de coastă avem patru instalații depășite moral și tehnic, ele fiind operative, vom avea patru instalații modern, astfel încât să putem acoperi întregul litoral. Grupul de elicoptere, extins la o escadrilă de elicoptere“, a punctat Mîrșu.