Marina vrea să scoată un hidroavion din Siutghiol

Echipele Centrului de Scafandri, din cadrul Forţelor Navale Române (FNR), au început procedurile de ranfluare a hidroavionului descoperit, la sfârşitul anului trecut, de o echipă independentă de scafandri. Reprezentanţii FNR spun că, în prezent, se face o evaluare o zonei şi că se va încerca, în cel mai scurt timp, aducerea la suprafaţă a aparatului. Tinerii care au descoperit aparatul ce a aparţinut Escadrilei 101 Hidroaviaţie din cel de-al doilea Război Mondial sunt Pascale Roibu şi Iulian Rusu. „La început, nu ştiam decât că avionul este în lacul Siutghiol. Am început căutările în zona în care ştiam că au fost hangarele, aproape de Palazu Mare. Cu timpul am început să-i cunoaştem pe localnicii din zonă şi aşa am intrat în faza povestitorilor, aşa cum ne place să-i spunem“, a declarat Iulian Rusu. Prima zonă de căutări aleasă nu s-a dovedit a fi însă şi cea norocoasă. „Am căutat în faţa hangarelor, vreo două luni. Noi aveam atunci un sonar mic care acoperea o fâşie de doar un metru. Am zis să lăsăm între zonele scanate cam doi-trei metri. Dar am găsit numai pietre. Au început să apară povestitorii care chiar ştiau amănunte despre fundul lacului. În timp, am restrâns zona căutărilor la o rază de 20 de metri, iar în decembrie am reuşit să dăm de coada avionului. Este posibil să fie un Savoia, dar noi nu putem să spunem cu exactitate ce este“, a adăugat Iulian Rusu.