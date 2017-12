Marinar constănțean grav bolnav, repatriat din Mauritania

Un marinar din Constanţa aflat în stare critică de sănătate, internat într-un spital din Mauritania, a fost repatriat luni seară (28 iulie) cu un avion medical, după presiuni ale unor oficiali români. Potrivit constănțeanului Dorel Constantin Onaca, armatorul grec al navei pe care se afla navigatorul a plătit transportul marinarului la un spital unde există şanse să i se salveze viaţa. Mai multe zile la rând, acesta a fost și în comă. Este vorba de Adrian Glomnicu, care a ajuns la Bucureşti la bordul unui avion medical pus la dispoziţie de o companie londoneză, fiind internat la Spitalul ”Victor Babeş”. ”Vineri noapte (25 iulie) am primit un apel emoționant de la soția marinarului, solicitându-mi sprijinul în vederea repatrierii lui, precizându-mi că soțul ei are probleme cerebrale grave, iar condițiile din spitalul unde se afla erau precare, iar armatorul tergiversează mutarea lui. Am discutat cu reprezentanții companiei TMS Bulkers din Grecia, care inițial nu vroiau să aloce bani ca să fie transportat urgent către un alt spital apropiat ca să poată fi salvat, cerându-le să se implice imediat. Duminică (27 iulie), compania londoneză a pus la dispoziție un avion medical, iar ieri (luni - n.r.) marinarul a ajuns în țară”, a spus Onaca. El a precizat că, în prezent, navigatorul se află sub supraveghere medicală, medicii români încercând să-i salveze viața. ”Deși a fost un caz dificil, din cauza timpului foarte scurt, dar și a faptului că în Mauritania era perioada Ramazanului, mă bucur că am reușit să îl aducem în țară”, a arătat Onaca. Potrivit afirmațiilor acestuia, în prezent, alți șapte marinari români i-au cerut sprijinul în vederea repatrierii, aceștia aflându-se în diferite colțuri ale lumii în situații critice.