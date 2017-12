Marinar mort

Un marinar din Galaţi a murit, în noaptea de joi spre vineri, după ce s-a împiedicat şi a căzut în Dunăre, de pe o barjă ancorată în Portul Orşova. Autorităţile spun că victima, de 53 de ani, din Galaţi, s-a prăbuşit de pe punte în apa rece, pierzându-şi viaţa ca urmare a şocului hipotermic. Doi colegi de-ai bărbatului, dar şi un poliţist de frontieră au intrat în Dunăre şi au reuşit să îl aducă la mal. “Am găsit un om în Dunăre, am sărit să-l scot afară şi l-am masat până au venit colegii de la SMURD. Era un marinar care încerca să-l scoată la mal şi împreună cu un alt bărbat am sărit să-l ajutăm, fiindcă era epuizat. Căzuse de pe şlep. Am văzut că nu mai avea puls”, a declarat agentul-şef adjunct Sebastian Sârbu, din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Orşova. Din nefericire, în pofida eforturilor depuse de medici, viaţa marinarului nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii. Conducerea firmei la care era angajat bărbatul a pornit o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragicul accident de muncă.