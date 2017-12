Marinari pentru o săptămână

Timp de o săptămână, câteva zeci de elevi din toată ţara vor experimenta viaţa de marinar în cadrul Taberei de vară pentru cercetaşi, organizată, anul acesta, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ (ANMB). Organizatorii evenimentului spun că elevii au fost incluşi într-un program de instrucţie şi că, în această săptămână petrecută în unităţile Forţelor Navale, cercetaşii vor deprinde îndeletnicirile de bază ale acestei arme. „În tabăra din acest an participă 42 de elevi din toată ţara, care au fost selectaţi în urma unui concurs. În programul taberei sunt incluse întâlniri cu studenţi şi cadre militare din cadrul Forţelor Navale, vizite la obiective turistice şi militare şi multe activităţi sportive. În prima zi, 29 iulie, am vizitat facilităţile ANMB. Au fost foarte impresionaţi de simulatorul naval şi de planetariu. Am vizitat apoi Muzeul Marinei Militare şi farul de aterizare din Constanţa. Au fost foarte fericiţi că au putut să urce până sus, să vadă panorama şi să observe condiţiile în care muncesc cei de acolo“, a declarat comandantul Taberei de vară pentru cercetaşi, lt.col. Mihaela Iliescu.

EXPERIENŢĂ După prima ieşire pe lac cu barca şi cu o canoe, elevii spun că, deşi au trecut doar două zile, surprizele pregătite de organizatori le-au depăşit toate aşteptările. „Eu vreau să mă înscriu la Facultatea de Medicină şi până acum nu credeam că pot face medicină militară. După câteva zile de tabără, mi-am dat seama că îmi place şi voi face acest pas. În prima zi a fost mai greu până ne-am acomodat, acum însă este foarte bine“, a spus Dragoş Bălănici, din Iaşi. „Surprizele au început din prima zi. Am vizitat locuri pe care, sincer, nu cred că aş fi putut să le văd fără această tabără. Îmi doresc foarte mult să am o carieră militară. Îmi place foarte mult aici, este una dintre cele mai frumoase zone pe care le-am vizitat“, a adăugat Sabina Boboc, de 17 ani, din Iaşi. Tabăra este organizată de Direcţia informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale şi Asociaţia de Caritate din Armata României „Camarazii“, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu sprijinul Statului Major al Forţelor Navale.