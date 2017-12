Marinari români abandonaţi în Bilbao

Epopeea navigatorilor care merg pe încredere atunci când se îmbarcă pe o navă continuă. Printre cei care au văzut cum visul frumos pe care îl aveau când au plecat din ţară se năruie, transformându-se în cel mai negru coşmar, se numără şi 12 navigatori români, aflaţi la bordul navei „Porto Leone”, sub pavilion Insulele Marshall, reţinută în portul Santurtzi, Spania. Românii au fost aduşi cu contract pe 15 zile, pentru reparaţii la navă. Pe navă se află şi un echipaj filipinez, compus din aproape 16 persoane. „Suntem cu toţii disperaţi. Am încercat să luăm legătura cu consulatul, dar nu am putut. Nu mai avem mâncare, apă, de 21 de zile stăm aici”, a spus Vasile Badea, unul dintre oamenii de la bord. El a precizat că, pentru echipajul filipinez a intervenit consulatul acestei ţări, iar marinarii asiatici vor fi repatriaţi în scurt timp. „Din păcate, navigatorii români au plecat fără să se intereseze în prealabil care este starea navei. „Porto Leone” este de mult timp reţinută în portul spaniol. De fapt, navigatorii români s-au dus pentru a înlocui o parte a echipajului, care a fost repatriat”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu.