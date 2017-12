Marinari ruşi şi ucraineni, abandonaţi fără bani şi hrană în Portul Midia

Echipajul unei nave sub pavilion Saint Vincent, format din 22 de membri, este abandonat de aproape un an în Portul constănţean Midia, marinarii lansînd mesaje SOS pentru a cere sprijinul autorităţilor române după ce au rămas fără bani şi fără alimente. Reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Navigatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, a declarat că membrii echipajului - douăzeci de ruşi şi doi ucraineni - de pe nava “Aurika”, sub pavilion Saint Vincent, i-au solicitat, ieri, ajutorul, după ce au rămas fără alimente şi fără niciun ban. Potrivit sursei citate, nava a ajuns în Portul Midia în luna aprilie a anului trecut dar, din cauza deficienţelor grave de siguranţă, nu a mai primit dreptul de a naviga pînă la remedierea acestora, astfel că nava “Aurika” a intrat la reparaţii. Între timp, armatorul vasului, o firmă din Rusia, a dat faliment, nu a mai plătit agentului, firma Levant Maritime cei peste 600.000 de euro datoraţi, iar cei 22 de navigatori au rămas blocaţi la bord. Armatorul datorează echipajului salarii în sumă totală de aproape 300.000 de dolari. Adrian Mihălcioiu a declarat că, între timp, marinarii au terminat toţi banii şi au probleme mari din cauza lipsei de alimente. “Ei au cerut ajutorul Consulului Rusiei la Constanţa pentru a fi repatriaţi şi au depus şi o plîngere la Poliţie, dar pînă în prezent nu s-a rezolvat nimic”, a spus Mihălcioiu, precizînd că echipajul a primit, în decembrie 2008, un ajutor bănesc de 25.000 de dolari, de acasă din Rusia, dar banii au fost opriţi, fără drept, de către agentul navei, în contul datoriei pe care o avea armatorul. “Se pare că armatorul vasului, firma Turbocrest Ltd, înregistrată în Insulele Virgine, a dat faliment, lucru des întîlnit în acest domeniu, dar lipsa unei legislaţii adecvate, pe care ar fi trebuit să o aibă statul român, asemeni tuturor ţărilor moderne cu ieşire la mare, face aproape imposibilă rezolvarea de urgenţă a acestui litigiu comercial. În esenţă, după ce armatorul a abandonat vasul, cu o datorie de vreo 600.000 de euro către şantierul naval şi alţi 300.000 dolari la echipaj, pentru salarii neplătite, ar fi trebuit ca debitorii să poată cere constatarea falimentului şi a abandonului de către autorităţile române şi vinderea la licitaţie a vasului, pentru achitarea datoriilor. Însă, la noi nu este aşa, durează ani de procese interminabile, ca să te judeci cu cine? Cu un armator care şi-a pierdut urma. Astfel, s-a ajuns ca aceşti marinari, care sînt, în fapt, de opt luni la Midia, să rămînă de miercuri fără mîncare, iar autorităţile române au aflat despre această întîmplare tristă numai după ce comandantul vasului a lansat semnale SOS de la bord”, a povestiti Mihălcioiu. În aceste condiţii, marinarii au cerut ajutorul ITF, iar Mihălcioiu a afirmat că va încerca în aceste zile să găsească sprijin umanitar pentru aprovizionarea navei. “Noi le vom acorda întreaga asistenţă, atît umanitară, dar şi juridică, pentru a-şi recupera salariile restante şi pentru a putea pleca acasă”, a adăugat el.