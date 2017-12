Marinari turci neplătiţi de trei luni, în Portul Agigea

De mai bine de o lună, o navă care are la bord mai mulţi marinari de naţionalitate turcă pare a fi abandonată de armator în Dana 109 din Portul Constanţa Sud - Agigea. Cei 11 marinari, zece turci şi un egiptean, de pe nava „Kusva”, sub pavilion Cook Island, au intrat ieri în grevă, cerând proprietarului să le aducă de mâncare şi să le plătească salariile restante. În acest sens, marinarii au solicitat sprijinul reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu. „Astăzi (n.r. - ieri) i-am vizitat pe marinari la bord şi am constatat că mai au mâncare, apă şi combustibil doar pentru câteva zile, şi asta datorită agentului navei „Idu Shipping”, care a făcut aprovizionarea din fonduri proprii”, a declarat Adrian Mihălcioiu.

NEPLĂTIŢI DIN IUNIE În afara faptului că au rămas fără hrană, marinarii spun că nu şi-au primit banii din luna iunie, salariile restante fiind de aproximativ 50.000 de dolari. Ei s-au plâns reprezentantului ITF România că famiile lor au datorii, copiii lor nu se pot duce la şcoală şi şi-au cerut banii pentru a pleca acasă. „Nu mai avem mâncare, nu mai avem apă, nu mai avem bani. Nu putem să ne cumpărăm nici măcar un pachet de ţigări, cerşim câte o ţigară de la alţi marinari”, a declarat un navigator. Un alt coleg al marinarului s-a plâns că de mai bine de trei luni nu şi-a mai primit salariul, motiv pentru care nu are ce să le dea copiilor să mănânce. „Suntem neplătiţi de trei luni: două luni cât am călătorit şi una în Portul Constanţa. Am un copil acasă, de 14 luni, şi nu am bani pentru lapte şi medic”, a mărturisit navigatorul. Având în vedere că armatorul navei din Turcia este de negăsit, reprezentantul ITF va întocmi formalităţile pentru intervenţia în instanţă. „Marinarii sunt membri ITF, astfel că vor acţiona conform îndrumărilor noastre. Vom declanşa acţiunea în instanţă împotriva navei, aşa că va dura ceva timp până când îşi vor recupera banii”, a declarat Mihălcioiu. El a precizat că, în cazul în care armatorul nu va plăti marinarilor salariile restante, nava va sta în conservare în Dana 109, urmând a fi vândută pentru ca, în acest fel, aceştia să-şi recupereze banii. Potrivit afirmaţiilor reprezentantului ITF, ieri a sosit pe navă încă un marinar care se pare că a fost păcălit şi el de armator. „Este vorba de un cadet egiptean, care a venit din Turcia. Când a auzit de problemele de pe navă, mi-a solicitat sprijinul pentru a-şi recupera cei 2.000 de dolari pe care i-a dat pentru a veni pe navă. Din păcate, nu are nicio dovadă că a dat aceşti bani”, a arătat Mihălcioiu.