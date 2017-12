Marinarii de pe „Free Neptune”, disperaţi

Situaţia marinarilor de pe nava „Free Neptune” sub pavilion liberian, al cărei comandant este român, rămâne critică. Încă de la finele lui aprilie, marinarii solicitau ajutor, după ce vasul a rămas fără combustibil. La bordul navei se află un echipaj format din 17 navigatori (comandant român şi 16 marinari egipteni), potrivit reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu. „Dacă în urmă cu o lună am primit SOS din partea comandantului român şi mesaj de distress (semnal de primejdie - n.r.) după ce nava a intrat în blackout (fără surse de energie - n.r.) pentru că i s-a terminat combustibilul, zilele trecute am mai primit unul. Potrivit comandantului navei, cantitatea de combustibil primită la începutul lunii este insuficientă, iar vasul funcţionează în stare de avarie câteva ore pe zi. În plus, solicită intervenţia autorităţilor din ţara de pavilion, cerând repatrierea marinarilor, dar şi plata salariilor”, a spus Mihălcoiu. Nava se află în rada interioară a Portului Nouakchett din Mauritania şi, potrivit lui Adrian Mihălcioiu, viaţa echipajului este în pericol. „O navă care rămâne fără combustibil este într-un pericol extrem în ceea ce priveşte condiţiile de trai şi de muncă”, a declarat el. Reprezentantul ITF a spus că a luat legătura cu compania de crewing care l-a trimis pe comandantul român la bordul vasului şi se va încerca şi contactarea armatorilor pentru repatrierea navigatorului român. (D.A.)