Scandalul marinarilor români şi ucraineni de pe nava “Santa Claus”, sub pavilion Cambodgia, care au încercat în repetate rînduri să intre în posesia salariilor datorate de armator, a intrat într-o nouă fază. Nava a ajuns la mijlocul lunii august în Portul Midia pentru reparaţii şi la doar o săptămînă după aceea marinarii au fost lăsaţi de izbelişte. După ce au fost lăsaţi mai multe luni în Portul Midia, fără bani şi alimente, solicitînd chiar sprijinul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor din România (ITF) în rezolvarea problemei, nepăsarea reprezentanţilor Petco Shipping, armatorul navei, i-a determinat pe marinari să apeleze la ajutorul justiţiei. Sătui de promisiunile armatorului, marinarii au apelat la un avocat prin intermediul căruia au depus la începutul acestei luni, la Tribunalul Constanţa, o acţiune în instanţă prin care solicită recuperarea salariilor restante. Dacă în urmă cu două săptămîni echipajul navei avea de recuperat nu mai puţin de 60.000 de dolari, acum suma restantă s-a mărit cu 20.000 de dolari. Lăsaţi în voia soartei de societatea armatoare, marinarii au aflat cu stupoare că la începutul acestei săptămîni, demersul lor în instanţă a fost respins. "Am aflat azi (n.r. - ieri) că luni a fost respinsă acţiunea noastră. Echipajul a solicitat executarea silită a navei. Trebuia să cerem reţinerea navei în port, dar nu am recurs la această procedură, deoarece trebuia ca marinarii să depună o garanţie de 30% din suma cerută de ei de la armator, care se ridică la zeci de mii de dolari. Cum ar putea aceşti marinari să depună o garanţie atît de mare, cînd ei nu au bani?", a declarat reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. Acesta susţine că în proces au intrat şi celelalte firme care au de recuperat bani de la armator şi este de părere că Ministerul Justiţiei ar trebui să schimbe legile, deoarece nu este posibil să i se ceară garanţie unei persoane care nu şi-a mai primit salariul. "Noi vom face apel la Curtea de Apel şi vom ajunge chiar şi la Ministerul Justiţiei, care poate va înţelege că trebuie să schimbe unele legi, care nu sînt în conformitate cu normele UE şi care nu sînt concepute corect", a mai afirmat Adrian Mihălcioiu. Mai mult decît atît, Adrian Mihălcioiu este de părere că procedura de reţinere a navei era inutilă, deoarece vaporul este în portul Midia pentru reparaţii şi nu poate pleca prea curînd. Totuşi, pînă ce acestă problemă va fi rezolvată, marinarii români şi ucraineni se află la mîna armatorului.