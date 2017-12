Marinarii reţinuţi în Egipt cer ajutor prin intermediul mass-media!

Să fii navigator şi să fii nevoit să pleci de lângă familie câteva luni pe an pentru a putea să le asiguri celor rămaşi acasă o viaţă mai bună este destul de greu, însă devine şi mai greu atunci când munca nu-ţi este răsplătită şi eşti lăsat „de izbelişte” într-un port străin. Pentru echipajul navei RO-RO „Olympus” (din care fac parte şi navigatori români), sub pavilion britanic, ultimele două luni au fost un adevărat coşmar, coşmar care, din păcate, nu dă semne că s-ar termina prea curând. De patru luni, cei 35 de navigatori - 29 de români şi şase georgieni, potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu - nu şi-au mai primit salariile. Şi, de parcă asta nu era suficient, de două luni nava este reţinută în portul egiptean Adabiya. „Nava este de două luni în rada exterioară a portului Adabiya, fiind reţinută de autorităţi, iniţial pentru probleme tehnice, dar pe parcurs s-au adăugat datoriile pentru staţionare şi neplata salariilor către echipaj”, a spus liderul SLN. După ce au cerut ajutorul liderului SLN pentru a-şi primi banii şi a se putea întoarce acasă, disperaţi, navigatorii români şi-au îndreptat atenţia şi către mass-media, în speranţa că vor reuşi să-l convingă pe armator să îi scoată din iadul în care i-a lăsat. „În acest moment avem apă pentru aproape cinci zile, dar mâncarea este pe terminate. Cred că ne va mai ajunge doar până mâine (astăzi - n.r.). Nu ştiu ce vom face după aceea. În plus, de mâine (astăzi - n.r.) vom rămâne şi fără combustibil. Am primit promisiuni din partea autorităţilor portuare că vom primi motorină, dar nu ştim când anume se va întâmpla asta”, a declarat Valentin Popa, unul dintre navigatorii români de pe „Olympus”. Mai mult, din cauza lipsei banilor, gunoiul nu a mai putut fi dus de pe navă, punând în pericol sănătatea marinarilor, care stau printre resturi menajere. „Am sesizat situaţia de la bordul navei reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor din Egipt şi acesta va interveni pentru soluţionarea problemei”, a declarat Mihălcioiu. Armatorul, compania elenă NEl Lines, cu sediul central in Insula Lesbos, a promis încă de acum două săptămâni că va plăti salariile, dar nu a întreprins niciun demers în acest sens. Marinarii nu pot părăsi nava pentru că se află ancorată în radă şi nu au bani ca să achite cheltuielile de transport până în port.