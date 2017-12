Marinarii români abandonaţi în Djibouti trăiesc cu ... promisiuni!

A fi marinar în România nu mai este de mulţi ani o meserie frumoasă şi bănoasă, ci una plină de riscuri şi pericole la tot pasul. Vremea tinerilor ”lupi de mare” ieşiţi de pe băncile facultăţii cu gîndul de a cuceri oceanele lumii a apus, mai importante decît cîştigurile fabuloase de pe urma acestor peripluri fiind chiar vieţile navigatorilor. Mai ales că atunci cînd nu prind contracte cu companii serioase şi cu potenţial financiar, mulţi marinari români ajung să fie abandonaţi pe adevărate epave plutitoare, în diferite porturi ale lumii. Plecaţi în voiaj printr-un contract cu societatea românească ”Transocean Services”, opt marinari români de pe cargoul „Gulf Pride” au ajuns să-şi cerşească drepturile salariale de mai bine de o jumătate de an, după ce nava lor a fost arestată pe coasta de est a Africii, în portul Djibouti. Cu toate că marinarii au cerut sprijinul reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcoiu, iar acesta a primit promisiunea armatorului că drepturile restante de 70.000 de dolari vor fi achitate, soarta navigatorilor este încă incertă. ”Cei opt români de la bordul navei ar fi trebuit să-şi primească drepturile băneşti, însă din cei 70.000 de dolari către soţii, plus 7.000 pentru apă şi mîncare, aceştia au primit doar 18.400 de dolari. Cîte 2.000 de dolari pentru fiecare soţie şi 2.400 de dolari către comandantul navei, Cornel Boncuş. Marinarii sînt într-o stare bună de sănătate, însă au rămas fără apă, mîncare şi combustibil”, a declarat Adrian Mihălcoiu. Acesta a mai declarat că cei opt români aşteaptă ca pe 13 februarie Curtea de Apel din Djibouti să se pronunţe cu privire la soarta navei, însă aceştia ar putea fi repatriaţi numai dacă societatea de crewing va găsi înlocuitori pentru fiecare. Mihălcoiu a mai precizat că în urma întîlnirilor cu reprezentanţii Ministerului român de Externe, se înceracă găsirea unor soluţii pentru eliberarea marinarilor români întemniţaţi în alte porturi ale lumii. Reprezentantul ITF în România a adus în discuţie cazul celor patru marinari români de pe nava ”Luna del Mar”, arestaţi în Portugalia după ce au fost acuzaţi că ar fi transportat o cantitate importantă de droguri. ”Pregătim întreaga documentaţie pentru a face toate demersurile necesare în vederea eliberării marinarilor. Deocamdată, este greu de precizat cînd se va întîmpla acest lucru, însă am primit asigurări din partea autorităţilor că problema va fi rezolvată”, a încheiat Mihălcioiu.